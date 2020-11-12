МВД предложило разрешить подросткам водить автомобиль

Министерство внутренних дел намерено разрешить 17-летним подросткам управлять автомобилем, со ссылкой на направленный ведомством в правительство законопроект пишет «Коммерсантъ».

В то же время в документе оговаривается, что до совершеннолетия рядом должен находиться «водитель-наставник». Как отмечают в МВД, в России 17-летние могут сдать экзамен на права, однако управлять машиной законодательство позволяет только с 18. За год полученные знания и навыки теряются, поэтому в ведомстве считают, что нужно разрешить подросткам сесть за руль сразу, но с оговоркой, что в салоне будет находиться «водитель-наставник» с правами категории B. Порядок допуска подростков к вождению и требования к водителям-наставникам будут определяться отдельным постановлением правительства.

Также законопроект включает годовой запрет на выдачу прав в качестве меры наказания для водителей, пойманных за вождение без прав или в пьяном виде. На сегодняшний день после оплаты штрафа они могут снова пойти и сдать на права, МВД же предлагает в течение года после наказания права таким водителям не выдавать.

Кроме того, серьёзные изменения ждут водителей-иностранцев — водителям с правами категории С или D нужно будет обменять их на российские. Ограничения коснутся и водителей с правами, полученными за границей: сегодня они могут ездить с иностранными правами, срок действия которых часто не ограничен, в результате они не проходят регулярного медицинского освидетельствования (остальные получают медсправку раз в десять лет). Предполагается, что через полгода с момента получения вида на жительство или российского паспорта иностранными правами пользоваться будет нельзя, на их обмен дадут 180 дней с момента принятия закона.