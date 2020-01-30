МВД предложило подключить частных детективов к борьбе с мошенничеством с ОСАГО

Министерство внутренних дел предложило привлекать к борьбе с мошенничеством на рынке ОСАГО частных детективов, со ссылкой на поступившие в Госдуму материалы ведомства пишут «Известия».

Российский союз автостраховщиков (РСА) вместе с ЦБ прорабатывают изменения в законодательство, которые позволят это сделать, сообщили в ассоциации. В Банке России заявили, что собранные частными детективами доказательства пока не имеют процессуального статуса.

Услуги частных детективов стоят дорого, что может создать проблемы для самих страховщиков — привести к ещё большей убыточности ОСАГО, предупреждают эксперты. Лицензированием деятельности частных детективов в России занимается Росгвардия.

Ранее Банк России выпустил свою версию рейтинга «токсичных» регионов с точки зрения ОСАГО. Регулятор выделил девять территорий с высокими показателями риска недобросовестных действий на этом рынке: это территории юга России — Краснодарский край, Дагестан, Чечня и другие. Эти же регионы находятся в «красной» зоне похожего рейтинга РСА, однако у профобъединения регионов с высокими рисками больше — 20.