МВД перенесло запуск проверки ОСАГО с помощью видеокамер

МВД России и Российский союз автостраховщиков (РСА) не смогли вовремя выполнить поручение правительства по запуску проверки полисов ОСАГО с помощью дорожных камер, пишет «Коммерсантъ».

Проблема оказалась со стороны страховщиков, которые не привели в порядок базу застрахованных автомобилей.

«В базе автостраховщиков не хватает сведений о номерах автомобилей, встречаются дубли действующих полисов и другие ошибки», — отмечает издание.

При этом вице-премьер Максим Акимов в качестве крайнего срока для начала работы системы проверки полисов установил 1 февраля. В МВД заявили, что сейчас «ведутся необходимые технические работы», однако когда они будут завершены, не уточняется.

Ранее сообщалось, что камеры фиксации нарушений правил дорожного движения в Москве начнут проверять наличие или отсутствие полисов ОСАГО у водителей с осени 2018 года. Именно столица должна была стать пилотным регионом для тестирования этой системы.