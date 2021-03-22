МВД отказалось возбуждать уголовное дело об отравлении Навального

Органы следствия управления МВД на транспорте отказали представителям Фонда борьбы с коррупцией* в возбуждении уголовного дела об отравлении Алексея Навального, со ссылкой на заявление судьи 235-го Гарнизонного военного суда Андрея Толкаченко передаёт «Дождь».

«Суд запросил органы следствия МВД на транспорте по Новосибирской области. В ответе сказано, что по факту госпитализации Навального следственным отделением МВД на транспорте проведена проверка, в ходе которой принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела», — сообщил судья на заседании.

До этого юристы ФБК* подавали в СК заявление с требованием возбудить уголовное дело по статьям о покушении на убийство (статьи 30 и 105 УК) и посягательстве на жизнь общественного деятеля (статья 277 УК). Им отказали сначала в ведомстве, а затем дважды — в суде. Адвокат Навального Вячеслав Гимади собирался оспаривать это решение в Новосибирском областном суде.

Напомним, в августе Навального госпитализировали в Омске. Позднее три европейские лаборатории нашли в крови Навального следы яда из группы «Новичок». Власти России его отравление и причастность к нему отрицают.

* По решению Минюста России ФБК включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Мы указываем это по требованию властей.