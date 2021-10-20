МВД отказалось от использования пистолета Макарова

Министерство внутренних дел России отказалось от использования пистолета Макарова и перешло на новый компактный пистолет Лебедева, со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах пишет РИА Новости. По данным источника, решение вызвано тем, что пистолет Макарова «морально устарел».

Пистолет Лебедева был разработан концерном «Калашников», он меньше и легче базовой версии оружия. В пистолет можно вставить патроны 9 на 19 мм, ёмкость магазина составляет 14 патронов. Такое оружие удобно скрывать, отмечает источник агентства.

Ранее модульный пистолет Лебедева МПЛ и его модификация МПЛ-1 были приняты на вооружение Росгвардией.