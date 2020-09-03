МВД не поддержало законопроект о продаже алкоголя через интернет

Министерство внутренних дел подготовило негативный отзыв на разработанный Минфином законопроект об онлайн-продаже спиртного, со ссылкой на направленный замглавы Минфина Алексею Сазанову и в аппарат правительства отзыв ведомства пишут «Известия».

По данным издания, в МВД решили, что продажа алкоголя через интернет приведёт к злоупотреблению спиртным и росту преступлений, совершённых в состоянии алкогольного опьянения. Кроме этого, в ведомстве отметили, что новый формат может привести к развитию нелегального рынка спиртного и повышению риска продажи алкоголя несовершеннолетним.

Источник издания в правительстве отметил, что позиция МВД достаточно серьёзная и, по его мнению, отзыв может заблокировать движение документа.

Законопроект о продаже спиртного в интернете внёс в октябре 2019 года Минфин. Предложение уже критиковали Минздрав и Роспотребнадзор.