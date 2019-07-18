МВД направило полицейским методички по возбуждению дел о неуважении к власти

Министерство внутренних дел РФ направило полицейским методические рекомендации, касающиеся возбуждения административных дел за неуважение к власти, пишет «Медиазона».

В документе говорится, что нельзя составлять протоколы за личную переписку — высказывание, которое может стать поводом для «административки», должно быть публичным, в нём должна идти речь про государственные символы, президента, Госдуму, Совет Федерации, правительство и суды. Высказывание должно быть сделано в грубой форме, содержать мат, порнографические, «непристойные» изображения, а также «неприемлемые обществом сравнительные образы или другие оскорбительные выражения». Также автор должен «противопоставлять себя окружающим, демонстрировать надменность, цинизм, унизительное отношение к обществу, государству и государственным символам». Если хотя бы одно из перечисленных условий не соблюдено, то полиция должна отказаться возбуждать административное дело.

Напомним, президент РФ Владимир Путин подписал закон о неуважении к власти 18 марта. 22 апреля по этому закону впервые был оштрафован на 30 тысяч рублей житель Новгородской области Юрий Картыжев, который разместил посты «Путин — сказочный *******» (бестолочь) в социальных сетях. К настоящему моменту, по данным «Агоры», в России возбудили свыше 20 дел за оскорбление политиков.

Глава Совета по правам человека при президенте РФ Михаил Федотов заявил, что «заявления об оскорблении власти все больше напоминают эпидемию и она захватывает всё более широкие круги людей, к которым данные статьи Кодекса об административных правонарушениях никакого отношения не имеют». В пример Федотов приводит случай с 23-летним депутатом думы Кирова Павлом Валенчуком. Как сообщает «Киров-портал», Валенчук посчитал оскорбительной запись в паблике «Борщ» в соцсети «ВКонтакте», где народный избранник был назван «самым красивым депутатом», также там содержалось предложение записываться к нему «на бровки и ноготочки».