МВД: На организованное оппозицией шествие в Москве пришло 750 человек

В пресс-службе столичного ГУ МВД сообщили, что на несогласованное с городскими властями шествие по центру Москвы пришло 750 человек.

Как сообщает Znak.com, анонсированное юристом ФБК Любовью Соболь шествие против политических репрессий прошло 31 августа от Чистых прудов до Пушкинской площади. Акцию в том числе посетили Надежда Толоконникова, Григорий Явлинский, Илья Азар и другие.

Напомним, протестные акции в столице не утихают уже практически два месяца. Изначально причиной массовых протестов стал недопуск независимых кандидатов к выборам в Мосгордуму. Большая часть акций не была согласована с мэрией.