МВД: Личность полицейского, пнувшего женщину на митинге 23 января, не установлена

Правоохранительные органы не нашли силовика, который на несанкционированном митинге 23 января пнул петербурженку Маргариту Юдину в живот, со ссылкой на ответ регионального главного управления МВД РФ пострадавшей пишет «Команда 29».

«Как мы помним, в больницу к Маргарите уже приходил некий "Коля", который извинился перед ней. В связи с тем, что МВД уже второй месяц не может установить его личность, у меня сразу возникает два предположения: либо тот "Коля" никакого отношения к произошедшему не имеет, либо ведомство просто имитирует бурную деятельность», — прокомментировала ответ адвокат представляющей интересы Юдиной «Команды 29» Валерия Ветошкина.

В документе также сказано, что силовик должен извиниться только в том случае, если его вина будет доказана.

Напомним, Маргарина Юдина получила травму 23 января на несанкционированном митинге в поддержку Алексея Навального, видеозапись инцидента опубликовала «Фонтанка». На кадрах видно, что силовики ведут под руки задержанного молодого человека, им навстречу бежит женщина, которую один из мужчин сильно пинает в живот, отчего та падает на спину. Её госпитализировали с травмой головы.

Позже в больницу к Юдиной пришел некий мужчина с цветами, представившийся тем самым сотрудником полиции.

«Извините, меня за пять минут до этого залили газом, у меня запотело забрало, я не видел, что происходит», — объяснил он.

Судя по кадрам ролика, забрало у силовика было поднято.