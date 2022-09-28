Музыканты из Нижнего Тагила сняли видеоклип на новом мосту через городской пруд

Музыкант Алексей Белов и видеограф Иван Зенков сняли видеоклип на новом мосту через Тагильский пруд. С разрешения мэра Владислава Пинаева, чтобы не мешать другим автомобилистам, съёмки проходили за день до официального открытия путепровода, накануне празднования Дня города.

Как рассказал АН «Между строк» сам Алексей, авторам хотелось задействовать в ролике брутальный мотоцикл и ретроавтомобиль. Музыканты обратились за помощью к владельцам подходящих транспортных средств Ирине Апуевой и Станиславу Волкову, предложив им принять участие в съёмках.

«Нам захотелось снять красивый ролик с мотоциклом и ретромашиной на новом мосту. Ваня предложил мне идею, я подготовил информацию по съёмкам и написал свою просьбу супруге нашего мэра Елене Пинаевой. Спустя пару дней мне позвонил сам Владислав Юрьевич и мы утвердили съёмки. Далее мы уже обсуждали детали с Ириной и Стасом. Так как это было накануне празднования З00-летия Нижнего Тагила, мы решили таким образом порадовать горожан», — говорит Алексей Белов.

По словам Алексея, процесс длился всего пару часов, монтаж занял ещё два дня. Также в съёмках принял участие шпиц Ивана по кличке Беня.