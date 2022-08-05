Музыкант Владимир Солдатов приехал в родной Нижний Тагил знакомить родителей с невестой и заодно устроил презентацию своего сольного альбома 

Накануне в креативном кластере Samoro.doc в Нижнем Тагиле состоялась презентация первого сольного альбома Владимира Солдатова, автора нашумевшего хита «Ода нашей любви» (12+), фронтмена группы «Т9» и экс-солиста группы «Банд’Эрос». Владимир исполнил для гостей новые песни, а также ответил на их вопросы и раздал автографы.

Владимир Солдатов — уроженец Нижнего Тагила. В родной город он приехал по приятному поводу — познакомить свою невесту с родителями. Так у артиста появилась идея провести презентацию нового альбома «Т10» (12+) в родном городе, «для своих».

«Я всегда и всем говорю: я родился и вырос в Нижнем Тагиле, на Вагонке. Учился в музыкальной школе № 2, в гимназии № 86, потом в лицее. Я очень люблю наш город и часто сюда приезжаю, ведь мои родители всё так же живут здесь», — рассказал своим слушателям Владимир.

Как рассказал музыкант, название альбома является отсылкой к его деятельности в группе «Т9». Именно в то время Владимир начал писать много треков «в стол». Основной песней нового альбома стал ремейк «Оды нашей любви». Музыкант считает, что его новая работа понравится как поклонникам группы «Т9», так и тем, кто просто любит хорошую музыку. Релиз альбома запланирован на осень этого года.

Добавим, что Soldatov станет хедлайнером праздника в честь открытия нового моста через Тагильский пруд 12 августа.