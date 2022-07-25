Музыкальный фестиваль «Заводим» пройдёт в Нижнем Тагиле накануне юбилея города 

В Нижнем Тагиле на «Аллее медиков» с 29 июля по 6 августа пройдёт масштабный городской фестиваль «Заводим» (12+). В течение недели тагильчан ждут музыка и танцы разных жанров, творческие и спортивные матер-классы, лектории и свободный микрофон. Такой подарок к 300-летию Нижнего Тагила сделали местные предприниматели.

«К юбилею предприниматели сделали городу подарок — фестиваль “Заводим”, оператором которого выступил центр “Мой бизнес”. Жители и гости города смогут увидеть репетиции музыкантов под открытым небом, выступления талантливых тагильчан. А в один из дней фестиваля предприниматели и сами померяются талантами с профессиональными музыкантами!» — рассказывает руководитель центра «Мой бизнес» Сергей Федореев.

Идея фестиваля связана с историей города. 300 лет назад Нижний Тагил основали предприниматели Никита и Акинфий Демидовы, они заложили фундамент промышленности, культуры и искусства. И сегодня, во многом благодаря предпринимательским традициям и инициативам, в Нижнем Тагиле интересно жить и творчески развиваться. Организаторами фестиваля стали центр «Мой бизнес» в Нижнем Тагиле, инвестиционная платформа «ВДело» и музыкальная студия «Серебряные струны».

«В городе много прекрасных общественных пространств, которые пока молчат. Задача нашего проекта — оживить городские пространства, наполнив их музыкой и творчеством. Студия "Серебряные струны" каждый год проводит большие отчётные концерты и рок-фестивали. И мы видим, как востребованы современные музыкальные активности в нашем городе», — говорит директор музыкальной студии «Серебряные струны» Александра Морозова.

На площадке будут репетировать и выступать профессиональные музыканты из разных городов, а также молодые таланты, которые только начинают пробовать себя в творчестве. Среди хедлайнеров фестиваля известные тагильские исполнители — Curly Brown, Tanata, Jamaya, группы «Третья цифра» и «Контрабанда».

Большая сцена и зона мастер-классов будут работать с 29 июля каждый день с 18:00 до 22:00. Вход на все активности свободный. Следить за программой фестиваля можно здесь.