«Мужчину выбросило через боковое стекло». Под Нижним Тагилом 40-летний автолюбитель погиб при опрокидывании машины в кювет

Сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства смертельной дорожной аварии на территории Невьянска, в результате которой погиб автолюбитель из Нижнего Тагила. ДТП случилось сегодня утром, около 5:00, на 50-м км трассы Екатеринбург — Серов. По предварительным данным, 40-летний мужчина, который был за рулём автомобиля Ford и двигался со стороны Екатеринбурга в направлении Нижнего Тагила, не справился с управлением и съехал с дороги в правый кювет. В результате этого машина опрокинулась.

«Водитель от полученных травм скончался на месте происшествия. В момент ДТП его выбросило из транспортного средства через левое боковое стекло. Вероятнее всего, мужчина не был пристёгнут ремнём безопасности», — рассказали АН «Между строк» в управлении свердловской ГИБДД, отметив, что погибший имел стаж вождения 6 лет.

Сотрудники ГИБДД уже провели нужные замеры на месте происшествия и установили личность погибшего. Окончательная причина ДТП, а также то, в каком состоянии находился водитель за рулём транспортного средства, будут установлены в ближайшее время в ходе следствия.