Мужчину, который ранил из ружья двух подростков в Красноуральске, отправили в СИЗО

В Красноуральске суд отправил до 14 января в СИЗО 53-летнего местного жителя, который вечером 14 ноября ранил из ружья двух подростков 13 и 14 лет. По одной из версий, школьники, проходя мимо дома задержанного, начали хулиганить, мужчина хотел их припугнуть и выстрелил из ружья в их сторону. Несколько дробинок попали одному подростку в лицо, а второму в спину. Мальчики были госпитализированы в больницы Екатеринбурга и Нижнего Тагила. Их жизни ничего не угрожает.

«Мужчина следил за порядком на своей территории. Ему не нравилось, когда баловались с питьевой колонкой возле его дома. Он часто делал замечания разным подросткам, которые, по его мнению, вели себя непристойно. За этот год он написал три заявления в полицию по фактам хулиганства. Последнее было написано в день, когда случилось это ЧП. Кроме того, травили его и соседских собак», — рассказал источник Ura.ru.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц). Во время избрания меры пресечения красноуралец частично признал вину и попросился добровольцем на СВО.