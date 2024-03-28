«Мужчина может носить одну футболку несколько лет, а женщина постоянно хочет обновлять свой гардероб». Команда из Екатеринбурга создала популярный российский бренд женской спортивной одежды Mansen и планирует выйти на международный рынок

Сегодня в условиях санкционного давления в России особую актуальность приобретает развитие собственного производства и замещение на внутреннем рынке импортных товаров и технологий отечественными. Бренд спортивной одежды Mansen на рынке с 2018 года, компания находится в Екатеринбурге, она создаёт и производит модную и удобную одежду для занятий спортом. В рамках совместного проекта «PRO бизнес импортозамещение» Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства (СОФПП) и АН «Между строк» мы поговорили с соосновательницей компании Анастасией Данияловой о том, как санкции повлияли на их работу, откуда берётся вдохновение для создания коллекций, почему акцент в бизнесе сделан именно на женскую фитнес-одежду и какие перспективы в освоении российского и зарубежного рынков есть сегодня.

Изначально в компании планировали выпускать мужскую и женскую одежду, а также сумки и экипировку для фитнеса и единоборств. Но после проведения маркетинговых исследований пришли к выводу, что мужчины редко обновляют свой гардероб и надо сосредоточиться на женском направлении.

«Мужчины могут носить “памятную” футболку несколько лет, а вот женщины постоянно хотят обновлять свой гардероб, в том числе и одежду для занятий спортом. В связи с этим мы начали с выпуска женской линии спортивной одежды и успешно продолжаем радовать наших клиентов по сей день», — рассказывает Анастасия Даниялова.

Одежду для фитнеса бренда Mansen можно заказать на официальном сайте компании и более чем у 300 дистрибьюторов по всей России и СНГ, а также на популярных маркетплейсах.

«Ядро нашей целевой аудитории — это женщины от 25 до 35 лет, активно занимающиеся спортом. Нашим клиентам важно посещать зал не только в удобной, но и в красивой одежде. К тому же девушкам хочется выглядеть по-разному каждую тренировку, что заставляет пополнять свой фитнес-гардероб как можно чаще», — отмечает Анастасия Даниялова.

Наибольшей популярностью пользуется одежда для фитнеса: леггинсы, шорты, топы, футболки, в которых удобно на тренировках. В ассортименте бренда представлены как базовые, так и необычные, яркие модели.

«Проверено, новый стильный костюм — это прекрасная мотивация к занятию спортом. Именно поэтому мы выбрали слоган “Mansen — вдохновляя на спорт. Присоединяйтесь к Mansen, вдохновляйтесь на спорт вместе с нами!”», — говорит Анастасия.

С самого начала компания заявила о себе с помощью ярких принтов на одежде, которые отличались от продукции конкурентов.

«На самом старте с помощью ярких принтов мы заявили о своём бренде и отстроились от конкурентов. Такой дизайн полюбился нашим клиентам, и мы продолжаем выпускать оригинальные модели по сей день. Наша команда вдохновляется спортсменами и создаёт одежду, которая позволяет подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки», — отмечает предприниматель.

По её словам, часто при создании коллекции дизайнеры вдохновляются неочевидными вещами. Например, для коллекции Pixel глитч телевизора (визуальный эффект «битой» картинки, который возникает в результате ошибки программы, обычно это происходит в играх и телетрансляциях. — Прим. ред.) дал импульс идее. Для коллекции Tag взяли уличное граффити. Принт Wasp напоминает пчелиные соты. Также в ассортименте имеются различные анималистические расцветки и коллекция с узорами, напоминающими этнические мотивы.

Основной материал, который использует компания, — итальянский бифлекс. Он представляет собой эластичный материал, специально созданный для спортивной одежды. Некоторые виды материалов для своих коллекций бренд закупает у отечественных производителей.

«После ухода западных компаний на отечественных производителей повысился спрос и даже начался некий ажиотаж. Радует, что многие наши компании не уступают по качеству зарубежным, а ещё выигрывают в сроках поставки и простоте логистики»,— комментирует Анастасия Даниялова.

Предприниматель рассказала о процессе создания одежды от дизайна до воплощения в конечном продукте.

«Всё начинается с создания ассортиментной матрицы. На этом этапе команда определяется с моделями, кроем, эскизами и количеством производимой продукции. Следом идёт подбор материалов, и если компания решает использовать новую ткань, то её проверяют на износостойкость. После изготавливают лекала, шьют образцы и проводят примерки», — делится Анастасия.

Когда все этапы пройдены, производится градация лекал, составляются технологические карты, далее отшивается первая партия. В это время бренд проводит фотосессию и загружает товары на сайт. После того как продукция поступает на склад, новая коллекция готова к продаже.

По словам Анастасии, после введения санкций в нише спортивных товаров открылись мультибрендовые магазины, которые продолжают продавать ту же самую продукцию, ввезённую по параллельному импорту. Это делает конкуренцию на рынке весьма ощутимой и заставляет держать высокий уровень качества.

В период пандемии, по словам Анастасии, было непросто, но компания сумела справиться с трудностями.

«Во время пандемии часть нашего производства была занята изготовлением средств индивидуальной защиты (СИЗ). Это было необходимо для того, чтобы цех продолжал функционировать. В начале пандемии было непросто, людей пугала неопределённость, поэтому покупательная способность снизилась. Позже все смирились с ситуацией и начали приспосабливаться к новым обстоятельствам. Пошёл тренд на тренировки дома: клиенты стали записывать упражнения и выкладывать в соцсети, для чего как раз и нужны красивые спортивные костюмы. Это послужило стимулом для покупок, и спрос значительно вырос», — вспоминает Анастасия.

Компания имеет собственное производство, расположенное в Екатеринбурге. А также размещает заказы на аутсорсе. В общей сложности, с учётом партнёрских производственных площадок, в разработке, производстве и обслуживании деятельности в компании задействовано более 100 человек. За прошедший год произведено 150 тысяч единиц продукции.

Про сотрудничество с популярными торговыми площадками Анастасия рассказывает, что маркетплейсы — очень удобные агрегаторы как для потребителя, так и для селлеров. Продукцию бренда можно увидеть на Wildberries, Ozon и Lamoda.

«Мы, в свою очередь, подстраиваемся под тенденции рынка и стараемся развивать этот канал продаж. Радует, что маркетплейсы совершенствуются с каждым годом: увеличивается ассортимент и уменьшается время доставки», — отмечает Анастасия.

В перспективных планах на два-три года бренд Mansen нацелен увеличить объём производимой продукции. Также в планах — расширить ассортимент и добавить более технологичные модели. Возможно, аксессуары и обувь.

Агентство новостей «Между строк» и Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства (СОФПП) решили помочь компаниям региона, которые занимаются импортозамещением. Поэтому мы продолжаем специальный медиапроект «PRO бизнес», начатый в прошлом году. С его помощью предприниматели Свердловской области смогут рассказать о своих компаниях большой аудитории и привлечь новых клиентов.

Участниками спецпроекта могут стать юрлица и предприниматели, зарегистрированные как ИП. Свои заявки присылайте на почту probusiness@mstrok.ru. В письме в свободной форме расскажите о вашем предприятии: чем оно занимается, как давно существует, в чём его конкурентные преимущества. Также вы можете прикрепить фото и видео.

Вместе с представителями СОФПП редакция АН «Между строк» выберет самые интересные истории и сделает большие репортажи, которые мы опубликуем в специальном разделе «PRO бизнес импортозамещение». Поддержка осуществляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».