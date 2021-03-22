Музей-заповедник запускает цикл мастер-классов по ткачеству

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» анонсировал новый проект «Ткачество с нуля». Серия мастер-классов познакомит тагильчан с историей и технологиями одного из древнейших ремёсел.

Цикл занятий разработан мастерицей Еленой Цыпушкиной. В течение трёх уроков участники создадут свои первые тканые изделия. Для этого не понадобится ткацкий станок: с азами ремесла мастерица познакомит с помощью простого оборудования из картона.

«Мои уроки по ткачеству предназначены для тех, кто никогда не ткал, но хотел бы освоить это ремесло. Всё большое начинается с малого: на первом занятии вы изучите основы этого искусства, затем создадите своё полотно, после научитесь вносить свои собственные изюминки в работу. А далее уже определитесь, хотите ли вы двигаться вперёд или завершите на этом своё знакомство с ткачеством», — говорит мастерица Елена Цыпушкина.

Мастер-классы состоятся 27 марта, 10 апреля и 24 апреля в 15:00 в Мемориально-литературном музее А. П. Бондина на Красноармейской, 8 (парк Бондина). Обязательна предварительная запись по телефону 8-909-702-78-79.