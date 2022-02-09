Музей-заповедник запускает автобусные туры по Нижнему Тагилу и Висиму

Нижнетагильский музей-заповедник «Горнозаводской Урал» в марте 2022 года запускает для всех желающих автобусные экскурсии по Нижнему Тагилу и Висиму. Об этом АН «Между строк» рассказали в пресс-службе музея. Планируется, что путешествие продлится 1,5-2 часа.

На экскурсии «Город трудовой доблести» (12+) гости смогут посетить памятник танку Т-34, завод имени Куйбышева, гору Высокую, школу № 23, памятник рабочим Высокогорского железного рудника, проходную НТМК и сам завод, мемориальный комплекс трудовой и боевой славы металлургов, коксохимическое производство, проходную УВЗ, Уральский танковый завод № 183, памятник танку Т-34, школу № 9 и площадь Славы.

«В планах сделать несколько стартов, чтобы люди, живущие на Вагонке, не приезжали в центр города, а начинали свой маршрут прямо там. Сборные экскурсии мы будем проводить раз в месяц, но если будут групповые заявки, то мы тоже готовы провести экскурсию», — рассказала руководитель службы развития музея-заповедника Антонина Бунькова.

Любители более дальних путешествий смогут записаться на экскурсию в посёлок Висим, где родился писатель Дмитрий Мамин-Сибиряк. Туристы посетят дом драматурга, в котором сейчас расположен музей, а также поводят хороводы и примут участие в играх вместе с фольклорным ансамблем «Соловейка».

Экскурсии проводятся только по предварительной заявке. Записаться можно по телефону 8 (3435) 37-02-01 (доб. 330 или 331). Стоимость экскурсии по Нижнему Тагилу по полному билету — 320 рублей с человека, по льготному билету — 270 рублей (если группа набирается до 50 человек). Экскурсия в Висим обойдётся в 1000 рублей, для детей — 780 рублей.