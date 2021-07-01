Музей-заповедник проведёт познавательный онлайн-лагерь для детей

С 5 по 9 июля Нижнетагильский музей-заповедник проведёт «Музейные каникулы Online» (0+). Дети, не выходя из дома, смогут интересно провести время на лекциях и мастер-классах.

Онлайн-занятия будут публиковать ежедневно в 11:00 в группе музея «ВКонтакте» и на площадке ZOOM. Сначала музейщики проведут лекцию, затем викторину и закончат урок мастер-классом. Темы занятий будут меняться каждый день: участники поговорят о велосипеде Артамонова, астрономических часах, танке Т-34, самоварах и первом паровозе.

Организаторы отмечают, что всего за один час ребёнок получит не только знания, но и хорошее настроение. По окончании онлайн-лагеря всем детям выдадут сертификат.

Важно: для участия в программе нужно приобрести папку с материалами для мастер-классов в выставочных залах музея-заповедника на проспекте Ленина, 1. Стоимость папки — 300 рублей. Заявку на участие можно отправить на почту n.prosv.otdel@mail.ru.