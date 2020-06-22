Музей-заповедник приглашает тагильчан отметить День балалайки онлайн

23 июня в соцсетях Нижнетагильского музея-заповедника пройдёт онлайн-праздник в честь Дня балалайки. Зрителей ждут лекции об истории создания народного инструмента, интервью с тагильскими музыкантами и выступление фольклорного ансамбля.

Во время онлайн-мероприятия сотрудник музыкального магазина «Планета музыки» проведёт мастер-класс о том, как правильно подобрать народный инструмент при покупке, артист ансамбля «Рябинка» расскажет об оркестровой балалайке, а тагильские балалаечники объяснят, чем их привлекает русское народное творчество. Также фольклорный ансамбль «Соловейка» подготовил яркое театральное выступление с песнями и частушками.

День балалайки начнётся 23 июня в 18:00 в группе во «ВКонтакте» и Instagram музея-заповедника.