Музей-заповедник подготовил онлайн-программу празднования Дня молодёжи

27 июня в 18:00 в соцсетях Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал» пройдёт праздничная программа, посвящённая Дню молодёжи. Тема праздника — «Было-стало». Для зрителей подготовили видеоуроки по ораторскому искусству и фитнесу, дискуссию о гостиничном бизнесе и мастер-класс по приготовлению популярного молодёжного напитка.

Праздничную программу начнёт рассказ о самых известных безалкогольных напитках XX века, а затем музейные сотрудники покажут, как вкусно приготовить один из любимых кофейных напитков молодёжи — капучино. Также в 19:00 преподаватель Светлана Загс поделится секретами успешного выступления и расскажет, как чувствовать себя свободно перед публикой. А о том, как правильно делать эффективную зарядку и держать в форме молодой организм, расскажет инструктор фитнес-клуба «Триумф».

В конце вечера зрителей ждёт дискуссия от владелицы гостиниц «Лесная» и «Металлург» Ольги Вертуновой о гостиничном бизнесе, в которой спикер даст советы молодым отельерам, как начать реализовывать себя в этой профессии.

День молодёжи в музее-заповеднике пройдёт 27 июня с 18:00 в группе «ВКонтакте» и Instagram.