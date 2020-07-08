Музей-заповедник подготовил онлайн-лекции и экскурсии ко Дню семьи, любви и верности

Сегодня, 8 июля страна отмечает День семьи, любви и верности. Учреждения культуры Нижнего Тагила подготовили онлайн-программу в честь праздника. Самая насыщенная афиша у Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал».

С 14:00 до 18:00 в соцсетях музея будут проходить прямые эфиры и публиковаться тематические посты. Во «ВКонтакте», «Одноклассниках», Instagram и Facebook музейщики расскажут о свадебных нарядах тагильчанок конца XIX – начал XX веков и покажут украшение коллекции «Одежда. Ткани». Также вы узнаете истории любви Агафьи Шкабары, жившей в нашем городе в XIX веке и княжны Марии Мещерской, жены Павла Демидова, в которую был влюблён молодой Александр III. Увидите свадебные и семейные фотографии разных лет, познакомитесь со свадебными обрядами и традициями Советской России.

Кинотеатр «Красногвардеец» в своих соцсетях поделится подборкой душевных семейных фильмов. Дворец национальных культур, Центральная библиотека, ДК «Юбилейный» проведут серию онлайн мастер-классов для всей семьи.

День семьи, любви и верности отмечается с 2008 года 8 июля. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти святых Петра и Февронии Муромских, которые издревле считались на Руси покровителями семьи и брака. В Нижнем Тагиле есть скульптура покровителям семьи – в 2010 году скульптор Александр Иванов в соавторстве с Андреем Барахвостовым и Андреем Мартыновым создал городскую скульптуру «Пётр и Феврония» на горе Шихан.