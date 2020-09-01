Музей искусств проведёт экскурсию-викторину о картинах, созданных в годы войны

Нижнетагильский музей изобразительных искусств приглашает 2 и 3 сентября на мероприятия, посвящённые выставке «Грозно грянула война», в рамках Всероссийской акции «Уроки Второй мировой». В залах музея пройдёт экскурсия-викторина по выставке, а также беседа о произведениях, которые вошли в экспозицию.

Экскурсия и викторина по выставке «Грозно грянула война» начнётся 2 сентября в 13:00. Во время экскурсии посетителей познакомят с уникальными картинами, созданными во время войны, а затем предложат ответить на вопросы о выставке и Второй мировой войне. Как отмечают организаторы, для удачного прохождения викторины потребуются знания по истории и изобразительному искусству.

3 сентября в 18:00 заведующая отделом по работе с посетителями Елена Устинова проведёт беседу «Художник пишет войну». Она расскажет об особенностях искусства военных лет и художниках, чьи произведения показаны на выставке «Грозно грянула война».

«Во время Второй мировой войны — крупнейшей трагедии в истории человечества — были созданы невероятно сильные по накалу и художественным особенностям произведения искусства. С одной стороны, художники стремились показывать войну изнутри, а с другой — демонстрировали таким образом духовное сопротивление войне, неприятие всему, что с ней связано. Важная задача искусства того времени — поддержание морального, боевого духа на фронте и в тылу. Поэтому в суровое военное время в нашей стране прошло несколько крупных выставок. Некоторые произведения того времени представлены в экспозиции "Грозно грянула война". Вы сможете увидеть эти работы, услышать о феноменах "художник на войне", "война и искусство" и задать интересующие вас вопросы», — пишет музей искусств.

Сотрудники просят сообщать заранее о посещении мероприятия по телефону: 8 (3435) 25-26-47 или в группе музея во «ВКонтакте».