Музей искусств покажет лучшие работы маленьких уральских мастеров

На этой неделе, 7 октября, в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоится торжественное открытие 53-й выставки детского художественного творчества «Страна уральских мастеров». На выставке будут представлены лучшие произведения по направлениям: станковая композиция, скульптура, декоративно-прикладное искусство, фотография.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса отбор на ВДТ был перенесён в онлайн. Всего было принято 320 конкурсных работ всех направлений изобразительного искусства. К участию традиционно приглашались учащиеся художественных образовательных учреждений, Дворцов культуры и учреждений дополнительного образования Нижнего Тагила и Горнозаводского округа от 5 до 16 лет.

Событие состоится 7 октября в 13:30. В связи с ограничением по количеству посетителей открытие смогут посетить только педагоги участников. Посмотреть выставку «Страна уральских мастеров» можно будет с 6 по 11 октября на Уральской, 4.