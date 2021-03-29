Музей искусств организовал конкурс фотографий архитектуры Нижнего Тагила

Нижнетагильский музей изобразительных искусств запускает совместный с Центром развития туризма и НТГСПИ фотомарафон по объектам культурного наследия города. Погулять по улицам Нижнего Тагила и сделать красивые снимки памятников архитектуры приглашают как профессиональных фотографов, так и любителей.

Конкурс посвящён Международному дню памятников и исторических мест, который отмечается по инициативе ЮНЕСКО 18 апреля. Именно в этот день в музее подведут итоги фотомарафона. А стартует он 1 апреля.

«Предлагаем вам взять в руки фотоаппарат и отправиться на увлекательную прогулку. Вы увидите, в каком состоянии памятники истории, культуры, архитектуры в Нижнем Тагиле, насколько они привлекательны и доступны. А чтобы прогулки были познавательны, сотрудники музея готовы провести для вас экскурсии и беседы. Для участия приглашаются любители и профессиональные фотографы, а также те, кто хочет изучить архитектуру нашего города необычным способом», — говорят организаторы.

Участвовать в фотоконкурсе можно самостоятельно или в составе команды до 15 человек. Заявки на экскурсии от музея принимаются по телефону 8 (3435) 25-26-47 с 9:30 до 17:30 ежедневно.

Фотоработы нужно отправлять на почту mass@artmnt.ru с пометкой «Фотомарафон» и названием команды. Победит команда, набравшая больше всего баллов, выставлять которые будет жюри. Дополнительные баллы можно получить за публикацию фото в соцсетях с хэштегами #фотомарафонНТ #едемвтагил #нтмии.

Подробнее об условиях конкурса можно прочитать здесь.