Музей искусств Нижнего Тагила запускает конкурс видеоарта

С 5 мая в Нижнетагильском музее изобразительных искусств стартует приём заявок для участия в конкурсе кино и видеоарта в рамках фестиваля «Говорит Тагил» (6+). Показать своё творчество смогут как профессиональные, так и непрофессиональные авторы из Нижнего Тагила и Горнозаводского управленческого округа.

Конкурс проходит без возрастных ограничений. Единственное условие — не более трёх работ от одного участника. Все работы, отобранные экспертным советом, будут показаны в стенах музея.

Произведения просят присылать с пометкой «Конкурс кино и видеоарта» на электронный адрес artmnt_mass@mail.ru. Заявки можно оформить и в главном здании музея на Уральской, 7.

К 300-летию Нижнего Тагила музейщики организовали фестиваль «Говорит Тагил». В течение всего года в музее планируют проводить лекции с приглашёнными спикерами. Так, уже прошла встреча с фотографами и тагильчанами, которые продвигают и коллекционируют искусство. Также в планах фестиваль уличной культуры.