Музей искусств Нижнего Тагила отметил юбилей открытием сквера советской скульптуры

Сегодня в Нижнетагильском музее изобразительных искусств состоялся праздник, посвящённый 75-летнему юбилею учреждения. Кульминацией вечера стало открытие сквера советской скульптуры, построенного за зданием музея этой осенью.

К торжественному вечеру коллектив музея подготовил новый выставочный проект «Метафора творчества... Голос художника». В нём показаны знаменитые тагильские произведения — полотна Михаила Шемякина, Павла Голубятникова, Элия Белютина, Валентины Диффинэ-Кристи, Арона Зинштейна, Павла Басманова и Ильи Слонима. Возле работ каждого художника размещена геометрическая фигура, которая ассоциируется с его творчеством. Также для каждого автора экспозиционеры подобрали музыку. Всё это, по словам музейщиков, должно помочь зрителям прочувствовать внутренний мир этих мастеров. Юбилейный выставочный проект будет действовать до 2 февраля, здесь будут проходить мастер-классы, авторские лекции, квесты.

«В этот раз перед юбилеем мы взяли на себя удивительные обязательства. Готовили эту выставку, работали над каталогом печатной графики. Наш юбилей — это постоянная работа. Но, конечно, мы обязательно сядем всем коллективом и, знаете, что мы сделаем? Чуть-чуть выдохнем. А потом вдохнём и побежим дальше. Я думаю, в этом и состоит наше счастье, наша судьба и жизнь», — призналась «Афише МС» замдиректора по основной деятельности и развитию НТМИИ Надежда Гундырева.

Поздравить коллектив музея пришло много гостей: мэр Владислав Пинаев, министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова, депутат Законодательного собрания Вячеслав Погудин, тагильские депутаты, художники и музейщики города.

«Наш музей один из самых лучших, здесь работает замечательный коллектив. Музей является точкой притяжения. Я искренне горжусь тем, что в нашем городе есть места, где можно насладиться работами известных авторов. Сегодня ваш праздник, поздравляю всех!», — обратился к коллективу музея мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Затем глава города вручил сотрудникам музея грамоты и благодарственные письма. Дальше эстафету подхватила заместитель управляющего Горнозаводским управленческим округом Ольга Третьякова. Благодарственные письма ЗакСО Свердловской области музейщикам вручил депутат Вячеслав Погудин. А реставратор музея Антонина Наседкина получила из рук министра инвестиций Виктории Казаковой почётную грамоту губернатора.

После торжественной части гости переместились на улицу, чтобы посмотреть новый сквер советской скульптуры. Благоустройство территории возле музея проводилось за счёт субсидии министерства инвестиций региона в рамках создания историко-туристического кластера «Старый город».

«Мне очень приятно, что всё получилось. Хочется отдельно отметить администрацию города и лично Владислава Пинаева, потому что, не устану повторять, что от активности главы, его вовлеченности в проблемы города, зависит очень многое. С вами всегда приятно работать. Надеюсь, что этот подарок городу станет приятным местом времяпровождения жителей и гостей Нижнего Тагила. Я искренне надеюсь, что это не последний наш с вами совместный реализованный проект», — заявила на открытии сквера министр инвестиций и развития Виктория Казакова.

Владислав Пинаев заявил, что уже на следующий год в бюджете запланированы 18 млн рублей на разработку проекта реконструкции второго здания музея. В 2021 году там должна появиться современная выставочная площадка.

Напомним, сотрудники НТМИИ давно говорят о необходимости выделения дополнительных выставочных площадей. Сегодня в фондах хранится почти 10 000 произведений русского и западноевропейского искусства XVI – начала XXI веков, и большая часть произведений не показывается зрителям. Интересно, что на первой выставке тагильского музея искусств в сентябре 1944 года была показана вся коллекция нового музея —73 произведения.