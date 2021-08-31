Музеи Нижнего Тагила подготовили для школьников программу ко Дню знаний

В первые дни сентября музеи города предлагают школьникам Нижнего Тагила посетить тематические мероприятия. Традиционная программа знаменует начало учебного года и знакомит ребят с историей города.

1 и 2 сентября в Нижнетагильском музее изобразительных искусств на Уральской, 7 для ребят проведут квест в Парке советской скульптуры (6+). На нём расскажут об истории праздника, познакомят с экспонатами парка и объяснят, что такое пионерия.

Внутри музея на экскурсии по выставке «В стране изумрудного Будды» (6+) ребята смогут увидеть, как проходила творческая экспедиция русских художников в солнечный Таиланд.

Помимо этого, ребята познакомятся и с творчеством уральских мастеров. Сразу на нескольких выставках сотрудники музея расскажут о ювелирном и декоративно-прикладном искусстве.

Программа начнётся в 11:00. Организаторы просят сообщить о посещении мероприятия заранее по телефону 8 (3435) 25-26-47 или отправить сообщение в официальный паблик музея.

А в Нижнетагильском музее-заповеднике «Горнозаводской Урал» 1 сентября школьников ждут на интерактивные мероприятия и пешеходные экскурсии. В музее «Демидовская дача» на Красногвардейской, 5а в 13:00 пройдёт мероприятие «Музейная азбука» (6+). В краеведческой библиотеке музея-заповедника на Уральской, 6 в 11:00 у каждого будет возможность написать перьевой ручкой знаменитые петровские нравоучения и узнать о реформах языка XVIII века.

В мемориально-литературном музее А. П. Бондина на Красноармейской, 8 в 15:00 предлагают поиграть в «Литературную монополию» (6+) и проверить свои знания в области литературы.

А на пешеходных экскурсиях по Нижнему Тагилу ребятам расскажут интересные факты об истории города: об улицах, памятниках и зданиях, располагающихся в центре города. Заявки принимаются по телефону 8 (3435) 37-02-01 (добавочный 330 или 331).