Мутко: На строительство «Зенит-Арены» требуется ещё два миллиарда рублей

Для адаптации футбольного стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петербурге к международным требованиям ФИФА требуется ещё полтора-два миллиарда рублей. Об этом заявил глава РФС вице-премьер Виталий Мутко, пишет РИА Новости.

Госстройнадзор Санкт-Петербурга в конце декабря выдал окончательное разрешение на ввод стадиона на Крестовском острове в эксплуатацию. В ближайшие три-четыре месяца строителям предстоит адаптировать новый стадион под требования ФИФА.

«Все периметры безопасности должны быть достроены. Все вместе будут доводить стадион до конца: и город, и футбольный клуб “Зенит”, и ФИФА. Для чемпионата мира нужно ещё 1,5-2 миллиарда рублей. Для чемпионата Европы (Евро-2020 пройдёт в городах 12 стран мира, в том числе и в Санкт-Петербурге) ничего не нужно будет адаптировать, стадион будет готов», – заявил Мутко.

Примерные размеры софинансирования уже согласованы.

«Зенит уже определился по сумме, которую выделит. Но не буду её называть», – добавил чиновник.

Стадион начали строить для футбольного клуба «Зенит» в 2007 году, но в связи с заявкой на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года проект был отправлен на доработку, чтобы арена полностью соответствовала требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стоимость строительства «Зенит-Арены» на конец 2016 года составляла 41 миллиард рублей.

Агентство новостей «Между строк»