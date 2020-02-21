Мусорные операторы в Сибири накопили 3,5 млрд рублей долгов и находятся на грани закрытия

В Сибири региональные мусорные операторы накопили за 2019 год кредиторскую задолженность в 3,5 млрд рублей, некоторые из них могут прекратить работу, заявил «Интерфаксу» замгендиректора компании «Российский экологический оператор» (РЭО) Сергей Королёв.

Он добавил, что показатель продолжает расти. Дебиторская задолженность операторов составила 4,2 млрд рублей — по словам Королёва, это значит, что «платежи с населения взимаются в меньшем объёме, чем планировалось, и, соответственно, региональный оператор не доплачивает своим контрагентам». Проблема не решается, добавил он.

Средняя собираемость платежей за вывоз мусора в Сибири, по данным замгендиректора РЭО, составляет около 65% с физических лиц и 79% с юридических лиц. По собираемости лидируют Томская область (в целом 90%) и Алтайский край (83%). В Туве собираемость составляет 23%, в Хакасии — 50%.

Всего в десяти субъектах Сибирского федерального округа работает 31 региональный оператор. Из-за проблем с оплатой услуг часть из них может уйти с рынка, предупредил Королёв: в частности, он назвал двух операторов в Алтайском крае, двух в Кемеровской области, одного в Новосибирской области и трёх в Республике Алтай.