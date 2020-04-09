Мусорные операторы могут получить доступ к персональным данным россиян для взыскания долгов

Группа сенаторов-единороссов направила в правительство РФ законопроект, который даёт доступ региональным операторам ТКО к персональным данным россиян. По мнению авторов инициативы, законопроект поможет совершенствовать механизм сбора и переработки мусора.

Как заявил Znak.com один из соавторов закона Андрей Кутепов, доступ к персональным данным потребителей услуг по сбору ТКО необходим, поскольку в регионах очень низкий уровень собираемости платы за услуги — 70%. По данным сенатора, за прошлый год россияне задолжали мусорным операторам порядка 30 млрд рублей. Из-за этого 17 операторов в 10 регионах оказались на грани банкротства.

Авторы инициативы считают, что поправки в статью 7 федерального закона «О государственной информационной системе ЖКХ» нужны также из-за вступления в силу в мае 2020 года нового порядка обращения в суд для взыскания долгов.

Кутепов уверяет, что населению нет необходимости переживать по поводу возможных утечек личных данных, поскольку они будут надёжно защищены.