Мусорку в центре Нижнего Тагила оккупировали крысы (ВИДЕО)

В Нижнем Тагиле на мусорной площадке в Пионерском сквере за ТЦ «Демидовский» и рестораном «ШашлыкоFF» поселились крысы. Жители близлежащих домов жалуются на неприятный запах и грызунов, представляющих угрозу для прогуливающихся в парке тагильчан. Об этом АН «Между строк» рассказала читательница Татьяна.

«За торговым центром и рестораном расположилась живописнейшая свалка мусора, кишащая крысами. В половине фонарей сквера отсутствуют лампы! В соседнем сквере за кукольным театром совсем отсутствует освещение. Хочется спросить: где обслуживающие организации, получающие деньги из городской казны за обслуживание парков и скверов? Почему места отдыха тагильчан в таком удручающем состоянии? И это, заметьте, центр города. Зачем вкладывать десятки миллионов в новые объекты, если некому содержать в порядке уже существующие?» — возмущается Татьяна.

Сегодня контейнеры на площадке закрыты металлическим каркасом, который, по всей видимости, соорудили для ограничения распространения запахов по скверу. Но этих мер оказалось недостаточно.

В администрации Ленинского района журналисту АН «Между строк» пояснили, что за содержание и благоустройство Пионерского сквера отвечает компания «Капиталстрой». А вот за чистоту на мусорной площадке ответственны торговый центр и рестораны, которые сбрасывают сюда свои отходы.

В администрации также добавили, что осведомлены о проблеме и уже обязали собственников до конца весеннего сезона подготовить новые площадки для сбора отходов у каждого из зданий. Старое место свалки демонтируют, а освободившееся пространство засыплют.