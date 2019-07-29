Муниципального депутата Константина Янкаускаса арестовали на семь суток

Зюзинский районный суд Москвы арестовал на семь суток муниципального депутата и незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Константина Янкаускаса. Его признали виновным в организации несогласованной акции.

Как пишет «Новая газета», Янкаускасу вменили в вину организацию встречи москвичей с независимыми кандидатами в Мосгордуму на Трубной площади 15 июля. На акции присутствовало примерно 500 человек.

«Меня задержали в Столешниковом переулке 27 июля якобы за то, что я был организатором встречи на Трубной 15 июля. Говорят, что они меня опознали и поэтому отвезли в отдел. С документами у нас полный хаос. Главное подтверждение моей вины — это репост твита штаба Навального об этой встрече и три фотографии якобы с этой самой акции, причём на двух из них я вообще в разных рубашках», — цитирует Янкаускаса Znak.com.

Ранее Щербинский районный суд Москвы арестовал на 10 суток муниципального депутата и кандидата в Мосгордуму Илью Яшина за организацию несанкционированного митинга.