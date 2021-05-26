Муниципалитет под Нижним Тагилом привлекли к ответственности по долгам своего МУПа

Свердловский филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» добился привлечения администрации Горноуральского городского округа к субсидиарной ответственности по обязательствам местного «Тепловодоканала», сообщили в пресс-службе филиала. Обанкротившееся муниципальное унитарное предприятие «Энергия» задолжало более 58 млн рублей.

«Руководство предприятия и собственник в лице администрации Горноуральского городского округа не принимали никаких мер по урегулированию ситуации с многолетней задолженностью предприятия, а отсутствие достаточного финансирования в итоге привело к банкротству МУПа», — отмечается в сообщении пресс-службы.

Суд пришёл к выводу, что учредитель в лице администрации городского округа не обеспечил МУП современным и исправным оборудованием для обеспечения бесперебойного снабжения населения теплом и горячей водой, что сделало невозможной деятельность предприятия и выплату долгов.

Решение вынесено первой судебной инстанцией и может быть обжаловано.﻿﻿﻿