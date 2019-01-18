«Мстить я никому не собираюсь». Первый заместитель главы города Вячеслав Горячкин — о сенсационном возвращении во власть, старых врагах и итогах первого месяца работы

Месяц назад, 19 декабря, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев назначил своим первым заместителем Вячеслава Горячкина. В 2017 году экс-депутат гордумы лишился поддержки «Единой России» и мандата, а также должности на НТЗМК из-за конфликта с бывшим мэром Сергеем Носовым. Возвращение Горячкина в большую политику стало для многих неожиданностью, а для некоторых чиновников и общественников, принимавших участие в его травле во время предвыборной кампании, — страшным сном. Впервые после громкого назначения вице-мэр Вячеслав Горячкин рассказал о старых обидах, взаимоотношениях с новым главой города и итогах первого месяца работы.

— Ваше назначение вице-мэром стало для многих неожиданностью. А когда Владислав Пинаев сделал предложение стать его первым заместителем?

— Наша встреча состоялась ориентировочно за месяц до назначения. Глава города лично меня пригласил и озвучил своё предложение, вопросы, которыми должен заниматься первый заместитель. Для меня это тоже было большой неожиданностью, и я понимал уровень ответственности. И я постараюсь оправдать оказанное мне доверие. Владислав Юрьевич поставил передо мной серьёзные задачи по проектам, которые город сейчас реализует в тесном сотрудничестве с правительством и губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым.

— Вы сразу согласились или сомневались?

— Вы знаете, что в это время моя трудовая деятельность была связана с горнолыжным комплексом «Гора Белая». Откровенно сказать, функционал там был достаточно узкий и не столь интересный, поэтому о том, чтобы отказаться от предложения главы города, я не думал ни минуты.

— Все помнят ваш конфликт с прежним главой города Сергеем Носовым по поводу строительства полигона ТКО на Руднике им. III Интернационала, из-за которого вы лишились и депутатского мандата, и руководящей должности на НТЗМК. Для вас эта история была дополнительным стимулом красиво вернуться во власть или вы про неё уже забыли и руководствовались другими мотивами?

— Во-первых, я не расцениваю это как конфликт. Была моя позиция и позиция жителей территории, интересы которых я представлял как депутат городской думы. И моей основной задачей было, чтобы никаких решений без учёта мнения населения не принималось. Жители были однозначно против размещения полигона, поэтому мы и начали всю эту процедуру, чтобы отстоять права населения. С моей стороны никакого конфликта не было.

— Став вице-мэром, вы почувствовали, что вышли из той ситуации победителем?

— Да я ничего и не проигрывал. Всё это определённый опыт, а любой опыт — положительный. Сейчас есть Владислав Юрьевич, его видение развития города, а его предложение стало для меня возможностью реализовать свой потенциал во благо города и горожан.

— И всё-таки многие чиновники, общественники, СМИ, которые принимали участие в вашей травле во время предвыборной кампании 2017 года, испугались, что вы теперь стали вторым человеком в мэрии. Вы злопамятный человек или им нечего опасаться?

— Да, есть ряд информагентств, которые по убеждению что-то делают, а кто-то просто отрабатывает заказ. Я не считаю, что у тех, кто был во время предвыборной кампании на противоположной стороне, была личная позиция, они зарабатывали деньги. И мстить я никому не собираюсь, не было никогда такой цели и задачи. Я думаю, что каждый должен сам определиться, возможно, пересмотреть то, как он себя ведёт и что делает.

— Как прошла ваша первая встреча после назначения с главным идеологом прежней административной команды Андреем Лендой? Он извинился или избегал встречи с вами?

— Давайте не будем переходить на личности. Из всех сотрудников администрации никто со мной не избегал встреч, со всеми я откровенно поговорил о том, что нам предстоит делать вместе. Никому, как я уже сказал, я ничего предъявлять не планирую.

— Три месяца назад Владислав Пинаев сказал мне во время интервью, что для него главной задачей сейчас является не сконцентрировать всю власть в своих руках, а создать мощную команду единомышленников. Получается, что в вас глава города видит такого единомышленника. Вам действительно так легко удалось найти общий язык?

— Ещё до того, как Владислав Юрьевич пришёл в город первым заместителем, я знал его как областного министра промышленности, который активно работал с предприятиями города. Я видел его отношение к работе. После его назначения в Нижний Тагил наше взаимодействие тоже всегда было эффективным, и, возможно, в то время Владислав Юрьевич где-то и присмотрелся ко мне. А его деловые качества и подход к работе мне всегда импонировали.

— У вас три высших образования, степень MBA, два созыва в гордуме, опыт руководящей работы и на частном, и на государственном предприятии, но нет как такового опыта муниципальной службы. Вам легко дался первый месяц работы в новом статусе или вы пока не успели понять?

— Конечно, у муниципальной службы есть свои нюансы, хотя в большинство процессов я погружался ещё во время работы двух созывов городской думы. Самым сложным, наверное, было быстро войти в те проекты, которые уже были на стадии завершения. Но мне в этом помогают все руководители и специалисты служб и подразделений администрации.

— Ваш график поменялся?

— (Улыбается.) Да, график серьёзно поменялся. С восьми утра и до половины шестого у меня текущая работа с подразделениями администрации, а потом работа с документами, которая заканчивается очень поздно. В администрации стараюсь не задерживаться дольше половины девятого, хотя иногда часть документов приходится забирать домой. Ничего особенного в этом нет.

— Новый мэр Нижнего Тагила называет, пожалуй, ключевой задачей для своего первого срока создание условий для талантливой молодёжи, которая должна не уезжать в Екатеринбург или столицы, а, наоборот, приезжать из других городов. Вы согласны с таким девизом?

— Чтобы закрепить молодёжь в Нижнем Тагиле, нужно проделать в городе большую работу по созданию условий, чтобы в городе было интересно жить и работать. Наша первоочередная задача, чтобы хотя бы сменилась тенденция к снижению численности населения Нижнего Тагила, а уже в перспективе нужно вернуться к росту. Я ещё застал проекты социально-экономического развития, где рисовали цифры прироста населения, но потом поняли, что перспектива немножко другая. Переломить её будет сложно, но с задачей, поставленной главой, я абсолютно согласен.

— Одной из главных причин конфликта с прежним мэром был план по строительству мусоросортировочного завода на Руднике им. III Интернационала, жителей которого вы представляли в гордуме. «Дочка» «Ростеха» ничего так и не построила ни там, ни в другом месте. Сейчас вы уже в статусе чиновника, а непопулярную мусорную реформу в Нижнем Тагиле реализуют уже тюменские компании. Как вы вообще к этой реформе относитесь?

— Тема действительно резонансная. Для жителей кардинально ничего не меняется, они выносят мусор в те же контейнеры, те же машины тех же компаний, которые раньше работали, вывозят этот мусор, и складируется он пока на тех же полигонах. Появился только региональный оператор, который будет в дальнейшем реализовывать работу с этими отходами. К сожалению, муниципалитеты в данной ситуации могут влиять только на работу управляющих компаний по местам сбора мусора — контейнерным площадкам, а также заниматься мониторингом работы регионального оператора, у которого есть в договоре определённые условия, санкции за невыполнение обязательств. Поэтому мы будем следить, как они будут настраивать работу в Нижнем Тагиле. В настоящее время создана рабочая группа представителей администрации и «Рифея» совместно с общественниками, которая обсуждает старт работы и другие спорные вопросы, в том числе такой резонансный, как тариф на вывоз ТКО. «Рифей» пытается пояснить, как формировался тариф. Сейчас, насколько я знаю, определили несколько человек, которые поедут в РЭК, чтобы посмотреть документы по формированию тарифов. Кстати, есть предпосылки, что плата за вывоз мусора может снизиться.

— Главной проблемой города большинство тагильчан назовут экологическую, в том числе проблему с чистой водой, это понятно. А как экс-депутат и житель Нижнего Тагила вы видите какую-то проблему, которую, по вашему мнению, срочно надо решать, но которую в последние годы всерьёз не обсуждали?

— У меня есть некоторые идеи, но я бы не стал их сейчас высказывать. Есть программа социально-экономического развития Нижнего Тагила, может, какие-то этапы уже включают эти работы. Поэтому, когда я уже окончательно погружусь во все вопросы, свои предложения и корректировки я обязательно выскажу.

— Вы были одним из главных критиков высокой закредитованности города, но сейчас сами можете оказаться в ситуации критикуемого, потому что так или иначе город вынужден этим заниматься. Вы не поменяли своё мнение по этому вопросу? Что лучше: быстрее и в кредит или позже, но на подтверждённые доходы?

— Позиция главы города и результаты работы за 2018 год — снижение кредиторки и тех долгов, которые есть. Я придерживаюсь той же точки зрения. И 2019 год, надеюсь, станет прорывным по снижению долговой нагрузки. Но при этом мы ни в коем случае не останавливаемся в развитии города. Есть планы по включению во все программы, то есть и областные, и федеральные; готовится документация по ремонту дорог, реконструкции и строительству социальных объектов. Это не останавливает развитие города, но снижать долговую нагрузку нужно.

— Мост через Нижнетагильский пруд, по-вашему, нужен городу или это неразумная трата денег, которые можно потратить, например, на чистую воду?

— Губернатор Свердловской области на пресс-конференции сказал, что область поможет Тагилу и в строительстве моста, и в реализации водной концессии, хотя у нас там ещё есть ряд недочётов, которые мы оперативно устраняли. Поэтому разделять эти вещи нецелесообразно, раз есть поддержка руководства области. Отказываться от помощи, не вгоняя себя при этом в сумасшедшие долги, как минимум нецелесообразно. Мы заявляемся везде, прямо сейчас ведётся ряд переговоров, которые могут нам открыть ещё некоторые возможности. Выбор не стоит, занимаемся тем или другим, мы работаем в разных направлениях.

Полагаю, так вообще неправильно ставить вопрос: мост или вода. Оба проекта достаточно актуальны и важны для нашего города. Но... скоро только сказки сказываются.

— Ещё один амбициозный проект — туристический кластер на горе Белой. Вы там недавно работали и, возможно, лучше других понимаете, реально построить под Нижним Тагилом курорт международного или хотя бы всероссийского уровня или это мечты, которые были и у предыдущих губернаторов.

— Проект интересный, хотя непосредственно с самим горнолыжным комплексом он не связан. Там есть своя управляющая компания, руководитель. Проекты я эти видел, и если их финансирование будет в том графике, который запланирован, то это будет шикарным местом отдыха не только тагильчан, но и точкой притяжения туристов. Буквально сегодня мы встречались с работниками музея-заповедника и рассматривали Усть-Утку как часть этого кластера. Там есть очень интересные проекты, которые, если будут реализованы, это будет не то чтобы туристическая Мекка, но…

— Всегда говорили, что Тагилу сложно стать туристической Меккой, потому что до ближайшего аэропорта 150 километров. Тема строительства своего аэропорта много лет обсуждалась, но ничем не закончилась. Сейчас есть в этом направлении какие-то планы?

— Надо реально смотреть на вещи. Рядом с городом около 300 тысяч населения, в такой близости с аэропортом — как он сейчас называется? — Кольцово имени Демидова, мне кажется, не надо силы тратить на проекты, которые в ближайшем будущем недостижимы.

— На этой неделе стало известно, что вы взяли себе в помощники журналиста Владимира Инжеватова. Можете подробнее рассказать о его обязанностях и полномочиях и имеют ли шанс другие активные горожане стать помощниками вице-мэра, пусть и на безвозмездной основе?

— Я скажу, что, безусловно, да. Все здравые силы, которые могли бы помочь городу Нижнему Тагилу в продвижении его проектов, надо объединять. Если есть желание у людей помогать, это нужно поддерживать и приветствовать, вместе реализовывать задачи, которые поставлены главой города и для блага города.

Что касается Инжеватова, то нет никаких перечней обязанностей и полномочий, это общественный помощник. Владимир Васильевич — один из старейших политических журналистов, у него свой жизненный опыт. И мне иногда очень интересно и его мнение услышать о той или иной ситуации.