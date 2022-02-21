МС на обеде. Вкусная и быстрая доставка «Сушкоф» на все случаи жизни 

На дни рождения, национальные праздники и просто так, когда хочется быстро и вкусно поесть, журналисты редакции АН «Между строк» всё чаще выбирают доставку «Сушкоф и Дель Песто». Заведение полюбилось нашему коллективу, хотя, конечно, свои минусы у этой доставки тоже есть. В новом выпуске вкусной рубрики «МС на обеде» расскажем обо всём по порядку.

Для тех, кто забыл, напоминаем: рубрика «МС на обеде» не является рекламной. Мы всегда ходим в заведения инкогнито и заказываем блюда исключительно на свои кровно заработанные.

В основном мы заказываем в «Сушкоф» пиццу и роллы. Эти проверенные блюда всегда радуют качеством. Салаты, супы, обеды в целом здесь тоже неплохие, хотя мнения на этот счёт у нас всё-таки расходятся.

«Хотелось бы похвалить “Сушкоф” за практически идеальные роллы, но нет предела совершенству. Даже мои любимые роллы с чукой вроде бы сделаны без изъяна, но чего-то всё равно не хватает. Из минусов: очень замудрённая доставка. Приборы, соусы, васаби нужно заказывать отдельно, а если по забывчивости или невнимательности не указал, то будешь есть роллы руками и всухомятку. Очень недружелюбный сервис в этом плане. Но если вы уже знакомы со всеми этими тонкостями, то тогда проблем не будет и вам привезут ровно то, что заказывали. В целом достойная доставка за свои деньги», — считает редактор Павел Булатов.

«“Сушкоф” — мой фаворит. Пробовала роллы в других заведениях, но нигде так вкусно не было. У ресторана большой выбор, цены ниже, чем у конкурентов. Еду всегда привозят быстро и вовремя. Причём у заведения много акций и бонусов, благодаря которым можно получить скидку. Моя оценка — 10 из 10», — говорит журналист Екатерина Кукина.

«Я недавно открыла для себя сеть ресторанов “Сушкоф и Дель Песто” и уже поставила её на первое место в своём маленьком “вкусном” списочке заведений общепита. Мне нравится скорость доставки и то, что курьеры всегда вежливые, улыбчивые. Вкусная еда, удобное приложение для заказов, а главное, есть приятные бонусы в виде бесплатной пиццы за первый заказ и в день рождения», — заключает журналист Ирина Чувашова.

«Брала роллы с чукой. Самые простые, но при этом вкусные — очень понравятся вегетарианцам. Всем осталась довольна, так как цена у роллов приемлема, а ждать доставку не пришлось долго. Сети “Сушкоф” смело поставлю 10 баллов из 10», — говорит журналист Анастасия Черемных.

«При заказе в “Сушкоф” в качестве блюд можно быть уверенным. Опционально можно положить столько соевого соуса, васаби и имбиря, сколько нужно, причём без доплаты. Цены рыночные, а с учётом проводимых акций можно поесть не только вкусно, но и выгодно. В меню есть вкусный рис с курицей, сладкие блюда, роллы, пицца, неплохие супы. К качеству обслуживания, как и ко вкусу блюд, вопросов никогда не возникало. Дополнительным плюсом для меня стало то, что я лично знаю ребят, работающих на кухне. Они рассказывали, как строго там следят за чистотой и порядком», — говорит журналист агентства Максим Сорокин.

Смело ставим 8 из 10 баллов.