МС на обеде. Уютная атмосфера, большие порции и меню без картинок в гриль-баре «Маринад» 

Хотя наша гастрономическая рубрика называется «МС на обеде», редакция АН «Между строк» вместе не только обедает, но иногда и ужинает. Порой так хорошо вырваться из душного офиса всем коллективом и провести время в приятном месте, дегустируя блюда без дневной спешки. Так вот, в один знойный пятничный вечер июля мы посидели на уютной веранде гриль-бара «Маринад», который стал героем нового выпуска нашей рубрики.

Бар существует уже три года. Здесь проходят вечеринки, квизы. В меню есть практически всё: стрит-фуд, роллы, салаты, супы, горячее, мясо и рыба, десерты. Готовят здесь и авторские лимонады, милкшейки и коктейли — сладкоежкам будет чем себя порадовать.

До недавнего времени в «Маринаде» были бизнес-ланчи, но в феврале 2022 года заведение перешло на новый режим работы: теперь попробовать местную кухню и насладиться уютной атмосферой можно только с пятницы по воскресенье с 16:00 до 03:00. В общем, мы вас предупредили, а теперь переходим к главному — гастрономическим впечатлениям редакции.

Интерьер гриль-бара оформлен в стиле Дикого Запада. Внутри два больших зала, а на улице есть просторная веранда. Вот там-то мы и устроились.

Пока листали меню, официантка сообщила, что сегодня повар внепланово решил приготовить шашлык, поэтому редактор Екатерина Баранова заказала куриный шашлык, стручковую фасоль на гарнир, «Деревенский салат с гигантскими оливками» и лимонад киви-ананас. За ужин Екатерина отдала чуть меньше 1000 рублей.

«Салат оказался очень приятным, а порция — огромной. Свежие овощи, брынза и оливки — классическое летнее сочетание. Очень порадовала фасоль — хрустящая, приготовленная с дымком на гриле. А вот куриный шашлык немного разочаровал. Во-первых, он был довольно острым, о чём официантка не предупредила заранее. Во-вторых, по консистенции мясо не напоминало шашлык. Создалось впечатление, что курицу запекли в духовке в пакете. Ну а в целом бар оставил приятное впечатление. Симпатичный интерьер, большие порции, ценник не кусается», — говорит Екатерина.

Контент-менеджер Данил Николаев в этот вечер решил отведать салат «Цезарь с цыплёнком», ролл с беконом и горячий коктейль «Яблочный штрудель». Качеством блюд Данил остался доволен, но из минусов заведения назвал меню без картинок — нашему визуалу было сложно сделать выбор просто по названиям блюд.

«Было вкусно. “Цезарь” приготовлен по классическому рецепту, роллы большие, не разваливаются, но почему-то разного размера, что на их вкус, конечно, не повлияло. Коктейль тоже был интересный, не слишком сладкий, не слишком горячий — в общем, то, что нужно. Моя оценка — 7 из 10», — рассказывает Данил.

«В “Маринад” хожу давно и регулярно. В принципе, мне их кухня всегда импонировала, но не без нареканий. Возможно, дело в конкретной смене, поскольку блюда каждый раз готовились по-разному и трудно было угадать, повезёт тебе на этот раз или нет. Очень раздражает, когда какой-то позиции в меню по факту нет и приходится выбирать из того, что есть, хотя ты пришёл сюда не за этим. В этот раз я настроился на шашлык из свинины, официантка приняла у меня заказ, но потом выяснилось, что шашлык есть только куриный. Ну, ок. Мясо было острое даже для меня и слишком мягкое. Нельзя сказать, что было невкусно, думаю, многим бы, возможно, понравилось, но я ел шашлык и вкуснее. Картофель фри оказался нехрустящим, поэтому высокую оценку ему я тоже поставить не могу. Повторюсь, бывают и удачные дни, когда всё очень вкусно и быстро. Но в этот раз ставлю 6 из 10».

Наша оценка гриль-бару «Маринад» — 7 из 10.

Напомним, рубрика «МС на обеде» не является рекламной. Журналисты приходят в заведения инкогнито, выбирая блюда исключительно на свой вкус.