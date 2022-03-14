МС на обеде. Тестируем новую доставку еды «И То И Сё» 

«Конкуренция — это всегда хорошо», — подумали журналисты АН «Между строк» и решили протестировать новый ресторан доставки в Нижнем Тагиле со странным названием «И То И Сё». Сразу отметим, что в данном случае нейминг говорит о многом: новая доставка не оправдала ожиданий голодных журналистов.

По традиции напомним, что рубрика #МСнаобеде не является рекламной. Редакция не афиширует истинную цель заказа, а оплата всегда происходит из собственного кармана.

Начнём с того, что «И То И Сё» позиционирует себя как ресторан доставки итальянской, русской, японской и домашней кухни, заявляя, что в меню должны быть суши, роллы, пицца и выпечка. На самом деле пицца в меню отсутствует, но вместо неё можно заказать вторые блюда (довольно, кстати, неплохие).

Заказ мы оформили на сайте ресторана в 11:33. В автоматическом режиме на почту пришло письмо со всеми деталями. Через шесть минут позвонил сотрудник ресторана, сообщивший, что заказанный в качестве гарнира рис нам сегодня не сварят. Редакционные «рисоеды» немного приуныли, но делать нечего — заменили рис на макароны и гречку. Итоговый список заказанных позиций выглядел таким образом:

Котлета куриная с макаронами. Роллы «Нику». 2 чебурека. Ромштекс с макаронами. Ромштекс с гречкой. Учпучмак. Чай.

На сайте ресторана доставки заявлено, что еду в среднем привозят за 40 минут. Бесплатная доставка осуществляется только при заказе на сумму 600 рублей по центру города, Вые и Красному Камню. На ГГМ и Вагонку бесплатно привезут еду при заказе от 800 рублей. В остальные районы доставки нет, но возможен самовывоз из ресторана на Грибоедова, 1а.

Курьер должен был привезти наш заказ около 12:33. Блюда нам в офис доставили в 12:42.

Упаковка выглядела надёжно, но еда была чуть тёплой, пришлось греть в микроволновке. Может быть, дело в упаковке, а может, и в долгой доставке. Оставим этот вопрос на совести ресторана.

После распаковки возникли и другие вопросы. Вместо спагетти, красовавшихся на картинке на сайте ресторана, нам привезли рожки. Вот так в день доставки выглядела рубрика «ожидание и реальность».

Фото: сайт ресторана доставки «И То И Сё»

«Моя куриная котлета на вид была самой обычной замороженной котлетой из супермаркета, а вместо спагетти с укропом (как на картинке) я получил рожки. Роллы неплохие, но имбирь выглядел как уже полежавший. В заказ положили пять ломтиков хлеба, который мы не заказывали. Непонятно, почему их именно пять… Также менеджер ресторана не задавал вопросов о количестве приборов (только палочек), необходимости васаби, имбиря и соуса, но их привезли. В общем, к комплектности заказа у меня есть вопросы. Цена — это однозначно сильная сторона ресторана, но в данный момент я бы не стал заказывать здесь снова, к тому же есть ограничения по адресам доставки и минимальной сумме», — рассказывает журналист Максим Сорокин.

Редактор Павел Булатов заказал ромштекс с макаронами и два чебурека:

«Второй раз натыкаюсь на случай, когда у новой доставки проблемы с наличием ингредиентов. Вот и в этот раз вместо спагетти мне привезли обычные рожки, при этом не предупредив. Вроде бы мелочь, но дьявол как раз кроется именно в этом. Чебуреки назвать классическими сложно, скорее это крошечные пирожки с мясом. При этом порция основного блюда большая, поэтому цены вполне адекватные. Но, опять же, нет никаких соусов к гарнирам. Ребятам, конечно, удачи, но второй раз заказывать здесь еду я не скоро соберусь».

Редактор Екатерина Баранова заказала из меню горячих обедов котлету с гречкой и учпучмак:

«Доставка не впечатлила. Я хотела заказать рис, который есть в меню на сайте, но на кухне заведения его не оказалось. Пришлось брать гречку, что меня немного расстроило. Порция была большая, но еда не впечатлила. Гречка несолёная, а котлета напоминала своим видом и вкусом размороженный полуфабрикат из супермаркета. Даже пирожок разочаровал: тесто было неплохое, а вот начинка — сухая и странная на вкус».

Наш вердикт ресторану доставки «И То И Сё»: 5 баллов из 10.

P.S.: у ресторана есть потенциал, но в этот раз он нас больше разочаровал, чем порадовал. Пожелаем ребятам удачи и успехов!