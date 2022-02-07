МС на обеде. Сказочный бизнес-ланч в «Хорошем месте»

Говорят, что чем дальше от берега, тем крупнее жемчужины. Похоже, тоже самое можно сказать и о заведениях общепита. На городских окраинах порой можно встретить очень достойное заведение, о котором не прочитаешь ни в новостях, ни в городских пабликах. А рекламу таким столовым и кафе делает исключительно сарафанное радио. Одним из таких мест оказалось кафе «Хорошее место» на Черноисточинском шоссе, 70 — новый герой нашей постоянной рубрики «МС на обеде».

По традиции напомним, что наша рубрика не является рекламой. Мы всегда отправляемся обедать в городские заведения инкогнито и высказываем максимально субъективное и честное мнение.

На самом деле найти это кафе без проводника или подробного плана не каждому под силу. Вывеска тоже не очень бросается в глаза, поэтому, если целенаправленно её не искать, то легко не заметить. Возможно, по этой причине здесь даже в обед можно найти свободный столик.

Прежде всего в глаза бросается гостеприимный интерьер. Чистый кафель, Дед Мороз, наряженная новогодняя ёлка придают месту определённый шарм. Вроде бы всё просто, но видно, что оформлено с любовью.

«Нашёл это кафе совершенно случайно. Я был здесь раньше, но очень давно. Тогда было другое название и вроде как другие хозяева. Решил попробовать, чем здесь угощают, и остался очень доволен. Порции большие, как я люблю, цены средние, вкусно и сытно. Даже не жалко времени на дорогу, чтобы доехать из центра на край Гальянки», — говорит системный администратор Андрей Банников.

Наш фуд-блогер и редактор Екатерина Баранова заказала пюре с курицей в соусе терияки и борщ. За обед заплатила 240 рублей.

«Неплохая столовая. Еда обычная, без изысков, но вот порции очень большие. Можно наесться одним блюдом. Также из плюсов – уютный интерьер, что для обычных столовок с раздачей редкость. В общем, достойное место для сытного обеда. 8 из 10», — резюмирует Екатерина.

Редактор Павел Булатов считает «Хорошее место» настоящей жемчужиной среди подобных заведений.

«Сказать, что я остался в восторге, значит ничего не сказать. Очень вежливый персонал, разнообразное, по меркам столовой, меню, демократичные цены и уютная атмосфера. Качество блюд тоже на высоте. Кажется, что ты попал в хорошую советскую сказку», — говорит Павел.

Наш вердикт: 8 баллов из 10.