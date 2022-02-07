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МС на обеде. Сказочный бизнес-ланч в «Хорошем месте»

07.02.2022 18:07
МС на обеде. Сказочный бизнес-ланч в «Хорошем месте»

Говорят, что чем дальше от берега, тем крупнее жемчужины. Похоже, тоже самое можно сказать и о заведениях общепита. На городских окраинах порой можно встретить очень достойное заведение, о котором не прочитаешь ни в новостях, ни в городских пабликах. А рекламу таким столовым и кафе делает исключительно сарафанное радио. Одним из таких мест оказалось кафе «Хорошее место» на Черноисточинском шоссе, 70новый герой нашей постоянной рубрики «МС на обеде». 

По традиции напомним, что наша рубрика не является рекламой. Мы всегда отправляемся обедать в городские заведения инкогнито и высказываем максимально субъективное и честное мнение.   

На самом деле найти это кафе без проводника или подробного плана не каждому под силу. Вывеска тоже не очень бросается в глаза, поэтому, если целенаправленно её не искать, то легко не заметить. Возможно, по этой причине здесь даже в обед можно найти свободный столик. 

Прежде всего в глаза бросается гостеприимный интерьер. Чистый кафель, Дед Мороз, наряженная новогодняя ёлка придают месту определённый шарм. Вроде бы всё просто, но видно, что оформлено с любовью.

«Нашёл это кафе совершенно случайно. Я был здесь раньше, но очень давно. Тогда было другое название и вроде как другие хозяева. Решил попробовать, чем здесь угощают, и остался очень доволен. Порции большие, как я люблю, цены средние, вкусно и сытно. Даже не жалко времени на дорогу, чтобы доехать из центра на край Гальянки», — говорит системный администратор Андрей Банников.

Наш фуд-блогер и редактор Екатерина Баранова заказала пюре с курицей в соусе терияки и борщ. За обед заплатила 240 рублей.

«Неплохая столовая. Еда обычная, без изысков, но вот порции очень большие. Можно наесться одним блюдом. Также из плюсов – уютный интерьер, что для обычных столовок с раздачей редкость. В общем, достойное место для сытного обеда. 8 из 10», — резюмирует Екатерина.

Редактор Павел Булатов считает «Хорошее место» настоящей жемчужиной среди подобных заведений.

«Сказать, что я остался в восторге, значит ничего не сказать. Очень вежливый персонал, разнообразное, по меркам столовой, меню, демократичные цены и уютная атмосфера. Качество блюд тоже на высоте. Кажется, что ты попал в хорошую советскую сказку», — говорит Павел.

Наш вердикт: 8 баллов из 10.

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