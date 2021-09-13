МС на обеде. Сербская кухня в Нижнем Тагиле

Пища — это любое вещество, пригодное для еды и питья с целью пополнения запасов энергии и получения необходимых белков, жиров, углеводов, витаминов, минералов и микроэлементов. Но хотелось бы, чтобы это был не просто корм, а вкусная еда. В поисках гастрономического удовольствия журналисты АН «Между строк» отправились в новое сербское кафе «Авала» на проспекте Строителей.

Сразу подчеркнём, что наша рубрика #МСнаобеде — это не реклама, мы всегда отправляемся обедать инкогнито и высказываем максимально субъективное мнение.

В небольшом помещении раньше располагалась пиццерия «Паприка», а до этого — столовая-кулинария. Место узнаваемое и проходное. Интерьер довольно скромный, но уютный: недорогие скатерти и салфетки, обитые тканью диванчики, симпатичные статуэтки, композиции из сухоцветов и… ковролин на полу. В преддверии уральской осени и тотальной грязи становится жалко уборщицу, но нас уверяют, что в Сербии так принято. Играет сербское радио (что понимаешь по рекламным блокам, потому что музыка — традиционная попса).

Сербы — удивительно гостеприимный народ, и встречающий гостей официант Веролюб не исключение. Встретит как родных, заботливо повесит верхнюю одежду на вешалку, проводит за столик, подскажет с заказом, несколько раз подойдёт, чтобы поинтересоваться, всё ли хорошо.

В этот раз редакция отправилась обедать слишком поздно и на бизнес-ланч опоздала, но мы заботливо сфотографировали для вас, что в него входит.

Как выяснилось позже, из-за небольшого спроса меню бизнес-ланча временно не действует. Вместо этого для гостей подготовили бизнес-предложение: с 12.00 до 16.00 50-процентная скидка на всё основное меню (и пропорционально меньшие порции).

Поскольку поход был по случаю, мы решили заказать закуски и горячее сразу на всех из раздела блюд на компанию (в итоге так выходит гораздо дешевле).

Начали с рыбной закуски (970 р. за 450 г), куда входит несколько видов копчёной и солёной рыбы, салат из морепродуктов и салат с тунцом, оливки, маслины, лимон и зелень.

Вся рыба очень свежая, без малейшего намёка на «усталость», правда слабосолёная сёмга явно была из заморозки, потому что не успела до конца оттаять. Салаты очень к месту и позволяют наполнить тарелку в ожидании основного блюда.

Вторая закуска — мясная (810 р. за 450 г). Здесь уже попадаются сербские специалитеты: говяжий пршут (копчёный окорок) и пребранац (запеченная фасоль).

«Здорово, что во всех закусках, кроме мяса или рыбы, есть ещё сытные добавки. Сербский пребранац — отличное дополнение к солёному мясу, а брынза — к мягкому отварному языку», — говорит журналист Мария.

Главным блюдом стала «Мясная плата “Весёлая компания”» (3100 р. за 1300 г мяса и 300 г гарнира). Здесь собраны традиционные сербские мясные деликатесы: чевапи (маленькие жареные колбаски), плескавица (котлетки из рубленого мяса), фаршированная свинина, медальоны из курицы, свинины и говядины, шашлык, бекон. На гарнир картофель, зелень и капуста. К блюду подали соус, но рекомендовали не портить им вкус мяса)) По словам Веролюба, соус — это дань уважения русским, «потому что вы привыкли всё есть с соусом». Мясо очень вкусное и его ооочень много, вшестером мы осилить «плату» не смогли. И, как подсказала официантка, этим обидели шеф-повара: он внимательно следит за тем, как едят гости. Кстати, меню обещает особую подачу блюда (это подчёркнуто и выделено тремя восклицательными знаками), но мы её не заметили.

Помимо закусок и блюд на компанию, было опробовано три позиции «на одного».

Традиционный суп — чорба из телёнка (320 р. за 250 г). Чорбой называют супы, загущенный мукой, и этот не исключение. Вкусный бульон, сметанный соус, кусочки мяса и овощей — лёгкий и сытный суп.

Салат «Шопский» (350 р. за 250 г). Традиционный сербский салат из овощей и натёртой брынзы. Жаль, что овощи, из которых его готовят, не вкусные сербские, а суровые уральские.

Блюдо из раздела «Сербские специалитеты» — свиная шея на гриле (740 р. за 250 г мяса и 130 г гарнира).

«Не знал, что моя бабушка была сербкой, — шутит наш журналист. — Она довольно часто готовила подобное на обед. Просто два вкусных куска жареной свиной шеи с картошкой, овощами и соусом. Большая порция».

Резюмируем. Здесь сытно и вкусно, но отнюдь не дёшево, как, впрочем, и в других сербских заведениях нашего города. Народу пока немного — возможно, о новом месте не все ещё знают. Поскольку у кафе нет сайта, познакомиться с меню заранее вам не удастся (а мы это, например, очень любим). Поэтому мы меню сфотографировали (смотрите фото ниже). Наша оценка заведению — 9 из 10.