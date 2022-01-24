МС на обеде. С мясом, сыром и бананом: тестируем пирожки новой франшизы «ЧебурекМи» 

Новый год — новые открытия, решили журналисты АН «Между строк» и отправились продегустировать чебуреки только что открывшейся на Карла Маркса, 69 франшизы «ЧебурекМи». Пока в закусочной нет доставки, но можно сделать предзаказ на сайте и забрать чебуреки в назначенное время самостоятельно.

Новая чебуречная выделяется из общей массы, привлекает внимание забавными надписями на фасаде: «Здесь чебурек, который будет сниться» или «Осторожно, вызывает зависимость». Внутри довольно уютно, всё оформлено в чёрно-жёлтых тонах, с цитатами и рисунками на стенах. В меню есть не только чебуреки, но и пироги с разными начинками, закуски: картошка фри, наггетсы, луковые кольца. Цены разумные.

Журналисты АН «Между строк», конечно же, решили попробовать именно фирменное блюдо заведения — чебуреки. К тому же на выбор предлагаются пирожки с весьма необычными начинками: помимо традиционных чебуреков с говядиной и свининой, здесь можно отведать изделия с рыбой, ветчиной и моцареллой, курицей по-азиатски, охотничьими колбасками и даже с бананом и клубникой!

Редактор Екатерина Баранова любит гастрономические эксперименты, поэтому заказала один чебурек с моцареллой и ветчиной, а другой — с клубникой и бананом.

«Чебуреки в целом неплохие, тесто вкусное. С моцареллой был нежирным и сочным. Одним пирожком я наелась до отвала. А вот вместо обещанной в меню заведения клубники в десертном чебуреке был клубничный джем, что меня разочаровало. В данном случае к банану лучше бы подошла “Нутелла”, но точно не варенье», — рассказывает Екатерина.

«Нашему городу не хватало какой-нибудь хорошей, трушной такой чебуречной. И вот “ЧебурекМи” может вполне претендовать на это звание. Заказывал один чебурек с говядиной и свининой и наггетсы. И если к чебуреку нареканий не было, то наггетсы были пересушены, хотя, возможно, они такими и задумывались. Пока трудно назвать обслуживание в чебуречной идеальным, но надеюсь, что со временем хозяева заведения исправят недочёты. Цены, на удивление, не кусаются, хотя есть предположение, что это только поначалу. И ещё очень бы хотелось, чтобы заведение организовало доставку», — делится редактор Павел Булатов.

А вот журналист Анастасия Черемных особых эмоций от кухни «ЧебурекМи» не испытала:

«На мой взгляд, чебуреки этого заведения пока не готовы оправдать больших ожиданий. Взяла пирожок с начинкой из ветчины и сыра. К сожалению, это был самый неудачный из всех возможных вариантов обеда. Несмотря на то, что чебуреки были только что приготовлены, слишком жирное тесто испортило всю картину. Всё-таки найти вкусную выпечку в нашем городе непросто, и лучше всего приготовить те же чебуреки дома».

Добавим, что к заказу гостям дают влажные и бумажные салфетки, а ещё жевательную резинку в индивидуальной упаковке. Мелочь, а приятно.

«Чебуреки я ем крайне редко, но за компанию с коллегами решила отведать. Заказала один сладкий, а второй с ветчиной и сыром. Сладенький мне пришёлся по душе, до второго дело дошло к вечеру, но и он не подкачал. Очень нравится дизайн заведения, люблю, когда в оформлении присутствуют яркие цвета. Меню разнообразное, можно и нужно пробовать всё. Классная идея с цитатами: читаешь — и улыбка до ушей, появляется желание зайти и попробовать, что это там за чебурек “лучше, чем у бабули”», — делится журналист Ирина Чувашова.

А вы знали, что чебурек — это татарское традиционное блюдо, в переводе с крымско-татарского означает «сырой пирожок»? Но, конечно, никто в редакции не ел чебуреки сырыми, ведь слово «сырой» значит, что пирожок не пекут, а жарят.

Наша оценка заведению — 6,5 из 10.