МС на обеде. Россыпь салатов, сытная шаурма и странный пудинг из кулинарии «Перекрёстка»  

Не кафе и ресторанами едиными сыт журналист, подумали мы в редакции и решили рассказать вам про гастрономические изыски кулинарии сети супермаркетов «Перекрёсток». В ТЦ на Ломоносова сотрудники редакции забегают время от времени по дороге на работу и всегда уносят оттуда полный пакет вкусняшек.

Выбор в кулинарии «Перекрёстка» впечатляющий: два десятка салатов, горячее, выпечка. Здесь можно даже взять суп дня и завтрак. Цены приемлемые: один человек может хорошо поесть на 200 рублей.

Журналист Артём Тимашев и контент-менеджер Данил Николаев попробовали «перекрёстовскую» шаурму. Её стоимость зависит от веса и не превышает 130 рублей. Блюдом ребята в целом остались довольны.

«С магазином “Перекрёсток” знаком давно. Я часто покупаю там продукты, чтобы готовить еду дома. Несколько раз приобретал и готовую продукцию, но это были булочки и хлеб. В этот раз решил попробовать шаурму. Сказать, что это было плохо, не могу. Было вполне себе вкусно и сытно. Однако лепёшка, в которую была завёрнута начинка, оказалась размокшей. Поварам бы отправить её погреться в гриль перед отправкой на витрину. Моя оценка — 6 из 10 за шаурму и 9 из 10 самому магазину», — прокомментировал Артём.

Редактор Екатерина Баранова заказала творожный пудинг с персиком, гречку с грибами и котлету из печени. Горячее оказалось таким вкусным и сытным, что Катя забыла сделать фото. А вот пудинг, который в народе называется запеканкой, очень разочаровал и вошёл в историю как самая несъедобная творожная масса.

«Мне очень понравилась печёночная котлетка и греча с шампиньонами. По-домашнему вкусно, нежирно — в общем, высший балл! А вот пудинг был очень странным: жидкая, непропечённая масса, а вместо персика в ней красовался изюм, который я терпеть не могу. Эту массу отказался есть даже мой кот, поэтому её пришлось выбросить», — рассказывает Екатерина.

Редактор Жанна Коробейникова влюблена в здешние котлетки из индейки с шампиньонами и голубцы.

«Как адепт здорового питания, не смогла однажды пройти мимо котлет из индейки с шампиньонами, и между нами посыпались искры, это любовь. Голубцы тоже хороши, как в детстве. Ещё охотно рекомендую куриные котлеты на пару и тефтельки. И вспомнила ещё: мне очень понравился салат “Энергия” — классное сочетание овощей, и сельдерей там как нельзя кстати», — делится Жанна впечатлениями.

Журналист Анастасия Черемных отведала на обед плов. 200 граммов блюда обошлись ей в 84 рубля:

«Плов не самый лучший из тех, что я пробовала. Брала его несколько раз за неимением другого. Очень люблю сочетание риса и пряностей, но здесь слишком много масла, блюдо очень жирное. Есть его как минимум неприятно, а в плане вкусовых качеств тоже могло быть лучше».

Редактор Павел Булатов — фанат винегрета из «Перекрёстка»: его он заказывает чаще всего. По душе нашему редактору и здешняя шаурма, и мясная запеканка, и оливье.

«“Перекрёсток” — оптимальное решение, если вы ограничены в средствах, но хотите сытно и относительно вкусно пообедать. Разнообразное меню, куча салатов на выбор, котлетки, шаурма, выпечка. Просто глаза разбегаются от количества блюд. Винегрет, оливье, мясная запеканка просто замечательные, как дома. Не скажу за все блюда, возможно, есть и неудачные, как, например, плов, который, откровенно говоря, ужасен. Но исключение только подтверждает правило. В общем, если вас не смущает такая “кухня”, то “Перекрёсток” — мой выбор», — заключает Павел.

Наша оценка кулинарии «Перекрёстка» — 6 из 10.