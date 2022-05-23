МС на обеде. Простая, почти домашняя кухня и отличный сервис нового кафе в Нижнетагильской типографии  

Журналисты АН «Между строк» продолжают исследовать заведения общепита в Нижнем Тагиле. На этот раз задача удовлетворить наши гастрономические потребности стояла у сотрудников недавно открывшегося в здании Нижнетагильской типографии на улице Газетной кафе с интересным названием Tipocafe. Как заявлено в соцсетях заведения, его концепция состоит в быстрой подаче вкусных домашних блюд из качественных продуктов. Что ж, это утверждение нам и предстояло проверить.

Напомним, рубрика «МСнаобеде» не является рекламной. Мы всегда делаем заказ инкогнито, а за блюда платим из своего кармана. Рубрика отражает мнения сотрудников редакции, которые, к слову, часто разнятся.

На данный момент у заведения нет доставки, поэтому забирать заказ нам пришлось самостоятельно. Блюда были выданы вовремя, а такое отношение к клиенту сразу располагает.

Редактор Павел Булатов заказал пюре с котлетой и салат «Оливье»:

«Всегда интересно пробовать кухню нового заведения. Изучив меню, решил выбрать классические блюда: пюрешку с котлетой и “Оливье”. 119 рублей за куриную котлету считаю вполне нормальной ценой для кафе такого уровня. К ценам на пюре и салат тоже трудно придраться, хотя если всё сплюсовать, то получится не так уж и дёшево для бизнес-ланча. Больше всего понравилось пюре — вкусное, почти как дома. Котлета со специями показалась мне очень пресной, а салат ну просто невкусный, хотя вроде бы всё было свежее. В целом я вполне могу порекомендовать это кафе для рабочих встреч в дневное время и обеденных перекусов. Особых нареканий к качеству и граммовке блюд нет. Моя оценка — 6,5 из 10».

Редактор Екатерина Баранова заказала из меню бизнес-ланчей крем-суп из брокколи и морского окуня на гриле с картофельными шариками. Обед обошёлся ей в 350 рублей.

«Суп мне очень понравился: консистенция, вкусовые качества как в лучших кафе города. Рыбка тоже была неплохая. Гарнир заказала из любопытства — не скажу, что картофельные шарики покорили мои вкусовые рецепторы, но было вполне съедобно. Особенно понравилась упаковка блюд и маркировка на каждом из них, так должны делать все заведения общепита, но почему-то не делают. Моя оценка — 7 из 10», — говорит Екатерина.

Журналист Максим Сорокин взял на пробу филе цыплёнка, картофель фри и пирожок с луком и яйцом.

«Было приятно, что на блюдах есть маркировка с датой изготовления. Всё было качественно упаковано. В то же время не могу сказать, что блюда были вкусными. Грудка оказалась абсолютно пресной, местами жёсткой. Картофель фри то ли из-за особенностей упаковки, то ли из-за чего-то ещё приехал влажный, не хрустящий. Но порция была большая, и я смог ей насытиться. В целом считаю, что это обычное заведение, в которое можно ходить в будни на обед. Моя оценка — 6 из 10», — заключает Максим.

Контент-менеджер Данил Николаев в этот раз решил не набирать много и взял крем-суп из брокколи и крабовый салат.

«Я заказал крем-суп из брокколи и салат крабовый с пекинской капустой. Обед мне обошёлся в 148 рублей. Считаю, что это очень хорошая цена. По вкусу блюда мне понравились. Думаю, что я бы порекомендовал данное кафе к посещению и сам бы посетил его снова. Моя оценка — 7 из 10», — делится впечатлениями Данил.

По итогу Tipocafe получает от нашей редакции 6,5 баллов из 10. Это неплохое заведение, которое следит за качеством и соблюдает правила маркировки и упаковки. Блюда в основной своей массе соответствуют описанию и приятны на вкус.