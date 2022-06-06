МС на обеде. Пробуем бизнес-ланчи нашумевшей «Пожарки» 

Ресторан «Пожарка» открылся на Гальянке ещё в декабре 2021 года, но погрузившиеся в гастрономическое путешествие по тагильскому общепиту журналисты АН «Между строк» добрались туда только сейчас. В новом ресторане большое основное меню, есть бизнес-ланчи и доставка. Если вы тоже ещё не успели побывать в новом заведении, скорее узнайте впечатление редакции о нём.

Напоминаем, что рубрика #МСнаобеде — это не реклама, мы всегда отправляемся обедать инкогнито и высказываем максимально субъективное мнение.

Посмотреть меню ресторана можно на его сайте, а заказ сделать по телефону. Меню бизнес-ланчей, судя по всему, обновляется нечасто, но оно довольно разнообразное: три салата, два супа и два горячих на выбор, а также бургер и десерты. Доставка на ГГМ и в центр города бесплатная при заказе от 1000 рублей, но мы решили оформить самовывоз.

За заказом отправили нашего редактора Екатерину Баранову. Увы, блюда были готовы на полчаса позже обещанного администратором по телефону времени. Ещё одна неприятность — при оплате не сработал банковский терминал, причём дважды. Хорошо, что у Кати была с собой нужная сумма наличкой.

А теперь переходим к самому интересному — кухне. Редактор Екатерина Баранова заказала сырный суп с беконом и крокеты из трески с картофельным пюре и соусом тар-тар. Обед обошёлся ей в 225 рублей, что вполне демократично.

«Я фанат супов-пюре, и сырный суп из “Пожарки” меня порадовал: немного сладковатый вкус перебивал солёный хрустящий бекон. Пюре тоже было шикарным и нежнейшим, словно его делали любящие руки мамы. Крокеты из трески — по сути маленькие рыбные фрикадельки — запомнились тем, что были очень сухими. Но вот соус к ним шёл отличный. Блюда мне в целом понравились, а вот сервис заведения немного подкачал», — делится Екатерина.

Сырный суп порадовал, пюре было нежнейшим, словно его делали любящие руки мамы

А вот журналист Максим Сорокин своим обедом остался недоволен:

«Я заказал себе борщ, чиабатту и “Чикен бургер”. Суп оказался ужасен: был слишком кислый и слишком жидкий. Мясо в борще было невкусным и развалилось в процессе готовки. Пожалуй, это один из самых плохих супов, которые я когда-либо заказывал. Чиабатта была заветренная и безвкусная, тоже расстроила. Бургер был лучше, но звёзд с неба не хватал. На вкус вполне приятный, но хотелось бы котлетку крупнее, да и булочка была без кунжута. Пока ел бургер, он не развалился, что порадовало. Моя общая оценка ресторану — 5 из 10».

Бургер звёзд с неба не хватал. На вкус вполне приятный, но хотелось бы котлетку крупнее

Редактор Павел Булатов в качестве обеда выбрал домашние пельмени с хрустящими шкварками за 280 рублей и картофель фри за 160 рублей — все блюда из основного меню.

«Давно мечтал попробовать нашумевшую “Пожарку”. Слышал всякое про неё, но всегда лучше испытать всё на себе. Шварок в пельмешах я особо не почувствовал, а вот картофель меня приятно порадовал. Дороговато, конечно, но такая вот ценовая политика у заведения. Есть места, где примерно за такой же уровень сервиса попросят в полтора раза дешевле, но выбор всегда за клиентом. Пока ничего плохого сказать про “Пожарку” не могу, поэтому при случае однозначно закажу здесь ещё что-нибудь», — говорит Павел.

Оценка заведению от редакции — 6 из 10 баллов.