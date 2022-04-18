МС на обеде. Почему не так страшна «Фиеста», как её малюют 

Наверное, ни для кого не секрет, что журналисты АН «Между строк» любят хорошо поесть. Только вот пицца и роллы из проверенных заведений уже не вызывают энтузиазма. К тому же нам, как истинным исследователям, порой хочется отведать чего-нибудь эдакого. Поэтому мы рискнули и бросились навстречу неизведанному — в объятия кафе «Фиеста» на Газетной, 64.

Про это кафе в центре Нижнего Тагила случайно вспомнил наш контент-менеджер Данил Николаев, когда в очередной раз искал заведение для рубрики. К тому же в «Фиесте» несколько лет назад отдыхала на свадьбе друзей редактор Екатерина Баранова. Интересна «Фиеста» и неоднозначными отзывами. В 2Gis рейтинг заведения составляет всего 3,2 балла. В то же время на «Яндекс Картах» рейтинг достигает 4,1 балла, а в Google и вовсе 4,3. Поэтому было вдвойне интересно попробовать блюда из этого кафе.

Познакомившись с сайтом, мы поняли, что основной акцент «Фиеста» делает именно на праздниках и банкетах, а доставка еды имеет второстепенное значение. Тем не менее мы не свернули с выбранного пути и сделали заказ. Сделать это пришлось по телефону, поскольку онлайн-заказа на сайте «Фиесты» нет. Еду привезли вовремя, хотя у курьера возникли проблемы с поиском нашего офиса. Всё было хорошо упаковано, а к ручке пакета был заботливо прикреплён чек с подписью и печатью. Общая сумма заказа составила 1380 рублей.

Редактор Екатерина Баранова решила попробовать салат с языком и гренками. Порция в 140 граммов обошлась в 180 рублей.

«Честно говоря, меню этого кафе меня не особо впечатлило. Но всё-таки заказала салат — исключительно ради дела. Салат, как и ожидалось, не впечатлил. Слишком много майонеза, только его вкус и чувствовался, язык твердоват. Мне было невкусно, и обедать в “Фиесту” я точно не пойду», — говорит Екатерина.

Редактор Павел Булатов заказал гамбургер «Дон Бекон» и картофель фри.

«С большой опаской делал заказ, потому как несколько лет назад имел не очень приятный опыт с этим кафе. Но чего не сделаешь ради журналистского эксперимента. Меню довольно приличное, есть из чего выбрать. Я заказал бургер “Дон Бекон”, картофель фри и остался очень доволен. Картошка прям такая, какую я люблю: в меру сухая, но не подгоревшая. Бургер смело могу советовать всем любителям классического фастфуда. Короче, “Фиеста” реабилитировалась в моих глазах и, наверное, в скором времени я снова туда загляну. Ставлю заведению 7 из 10», — говорит Павел Булатов.

Журналист Максим Сорокин заказал шашлык из свиной шейки, картофель фри и борщ.

«Заказом я остался очень доволен. Шашлык был вкусный и сочный, сухожилий мне не попалось. В комплекте с мясом шли кетчуп и небольшая порция салата из зелени, огурцов и помидоров. Порция не большая и не маленькая. Картошка хоть и не была хрустящей, но на вкус была хороша. Суп тоже был вкусный, не пожалели ни зелень, ни майонеза. Порадовало и соотношение порции блюда и цены. С удовольствием бы заказал ещё раз, но советую собственникам кафе поработать над сайтом», — заключает Максим Сорокин.

Контент-менеджер Данил Николаев не стал экспериментировать и заказал бизнес-ланч и порцию пельменей.

«В “Фиесте” никогда не был и никогда не заказывал там еду. Решил взять бизнес-ланч № 4 (салат с курицей и гренками, куриный бульон с гренками). Из основного меню взял пельмени. К бульону претензий нет, он такой, какой я и представлял, да и салат хороший. Но вот пельмени — это большое разочарование. Пожалуй, это худшие пельмени, которые я когда-либо ел. Совершенно невыразительный вкус. В целом заведение неплохое, лучше, чем я ожидал, но второй раз не стал бы здесь заказывать. Как минимум потому, что нельзя сделать заказ онлайн», — заключает Данил Николаев.

Общая оценка кафе «Фиеста» от редакции АН «Между строк» — 6,5 из 10.

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