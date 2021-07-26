МС на обеде. Плюсы и минусы доставки ресторана Free Men

Иногда у журналиста нет ни одной свободной минуты и вырваться куда-нибудь на обед нереально. В этом случае спасает доставка. Тагильский рынок доставки еды неплохо пережил первые волны пандемии, поэтому голодным журналистам АН «Между строк» есть из чего выбирать. В этот раз наши мужчины — редактор Павел Булатов, журналист Артём Тимашев и контент-менеджер Денис Анисимов — решили заказать перекус в ресторане Free Men. Это достаточно популярное заведение общепита в городе, и наверняка многие из наших читателей пробовали их кухню.

Большой плюс любой доставки еды — возможность сделать заказ на сайте или через приложение. Особенно приятно, когда сервис позволяет выбрать граммовку и дополнительные ингредиенты. Всё это есть у Free Men.

Мужчины быстро определились с заказом и, подтвердив его по телефону через оператора, стали ждать. Ожидание — один из главных минусов большинства доставок. Да, ждать не любит никто, особенно когда урчит в животе, но в этот раз курьер позвонил в редакционную дверь спустя всего каких-то 45 минут с момента заказа.

Артём выбрал свою любимую «Восточную» шаурму с острым соусом, которая обошлась ему в 159 рублей.

«Во Free Men покупаю в основном шаурму и каждый раз получаю то, что ожидаю. Рецептура не меняется, и это радует. Много в каких заведениях пробовал подобное, но считаю, что у Free Men лучшая шаурма в городе. Идеальное сочетание всех ингредиентов. Пару раз, конечно, они всё же путали заказы — например, добавляли острый соус туда, куда не требовалось. Но их сытный салат в лепёшке всё равно радует», — отмечает журналист.

Денис сегодня решил поэкспериментировать и заказал себе «Вегетарианский» wok (лапшу в картонной коробке с добавками. — Прим. ред.). 350 граммов лапши, шампиньонов, томатов и болгарского перца стоят 215 рублей.

«Это был мой второй опыт с Free Men. В прошлый раз была шаурма и клубничный молочный коктейль. Шаурму я больше там не закажу. Она мне показалась слишком мягкой и безвкусной. По коктейлю претензий нет. Потому что это милкшейк — чтобы его испортить, нужно быть настоящим злодеем из Марвеловской саги. Учтя старые ошибки, в этот раз я выбрал вегетарианский wok и тут могу сказать, что Free Men почти реабилитировался за провал с шаурмой. Реабилитировался бы полностью, если бы работники добавили к заказу палочки для еды. Когда я беру еду с доставкой, логично, что у меня при себе может не оказаться столового прибора. Но нас даже не спросили, на сколько персон дать приборы, и, если бы в редакции не нашлось палочек, оставшихся с былых пиршеств, есть бы пришлось руками. Так что wok хоть и вкусный, но отсутствие палочек — это фиаско», — уверен Денис.

Павел пошёл на поводу у Дениса и тоже впервые заказал себе wok «Чикен бекон». За мясную начинку пришлось заплатить 275 рублей.

«Всё хорошо, но их фирменный соус мне совсем не понравился. Испортил всё блюдо, на мой взгляд. Плюс всего один — большая порция (400 граммов), которой хватит даже самому голодному человеку на свете. Раньше заказывал только шаурму и, в принципе, был доволен результатом, но теперь понял, что лучше не гнаться за модой и брать только проверенные блюда», — говорит Павел.

Что в итоге. Мнения по поводу доставки Free Men у наших парней разделились. И вроде бы даже по такому классическому блюду, как шаурма, ребята не смогли прийти к консенсусу — 7 из 10.

В любом случае, доставка еды стала для большинства представителей офисного планктона единственным способом не умереть с голоду. Поэтому мы продолжим тестировать и другие точки общепита Нижнего Тагила.