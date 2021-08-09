МС на обеде. Пиццерия «Паприка» — на все случаи жизни

Что может быть лучше обычной семейной пиццерии? Мы вам ответственно заявляем: ни-че-го! И дело не только в уютной обстановке, но и в соотношении цена — качество. Редакция АН «Между строк» продолжает «обхаживать» близлежащие места общепита и делиться с вами своими впечатлениями. Ещё раз напомним: наша рубрика — это не реклама, мы всегда отправляемся обедать инкогнито и высказываем сугубо субъективное мнение. На этот раз обоняние привело нас в пиццерию «Паприка», что на улице Красноармейской.

«Паприка» выгодно отличается от своих прямых конкурентов богатым и разнообразным меню. Здесь вам и 35 видов пиццы — от классической «Сырной» (465 рублей за 8 порций) до «Королевской» (1217 рублей), — и роллы, хот-доги, супы, салаты и даже пельмени. Можно выбрать комбо или бизнес-ланч.

«Я взял детский набор за 249 рублей, который оказался совсем не детским, — говорит контент-менеджер Денис Анисимов. — В него входили: хот-дог, наггетсы, картофельные смайлы и маленькая коробочка сока. Будучи взрослым и весьма немаленьким мужчиной, я наелся этим набором до самого вечера. Так что по количеству еды, кем бы вы ни были, этого должно хватить. По качеству — незамысловатый фаст-фуд, который явно уступает McDonald’s и KFC. Но и цена соответствует. Так что в целом более чем удовлетворительно».

Для редактора Павла Булатова «Паприка» — место, где можно выбрать еду под любое настроение.

«От обычной пиццерии здесь только название. На самом деле я сюда прихожу далеко не всегда именно за пиццей. Меню на любой вкус — это то, что в первую очередь меня подкупает в “Паприке”. При этом качество всех блюд на определённом неплохом уровне. Это большая редкость для подобных заведений. Обычно они специализируются на чём-то одном, допустим пицце или роллах, а остальные позиции как дополнение, поэтому внимания им уделяют меньше. Но тут что хот-доги, что супы просто на ура».

Нашему дизайнеру Владимиру Серову больше всего понравилось соотношение цены и качества блюд, а также уровень сервиса. В будни в обеденное время здесь всегда можно найти свободный столик, поэтому не надо гадать, найдётся ли для вас место.

«У “Паприки” восхитительная солянка, очень сытная, хороший хот-дог с мягкой булкой. Атмосфера уютная, семейная, заказы готовят быстро, время ожидания — не более 10 минут. Обслуживание вежливое, цены — 200 рублей в среднем за обед, что вполне приемлемо», — считает Владимир.

Если подвести итоги, то в целом «Паприка» — заведение очень широкого гастрономического спектра. Да, не ресторан, не бар, но и здесь можно вкусно поесть за относительно небольшие деньги. При этом не надо ждать свободного столика и переплачивать за сервис (официантов, сервировку). Уверенные 8 баллов из 10.