МС на обеде. Очаровательное кафе «Мариванна», где чувствуешь себя как у бабушки в гостях 

Иногда, отправляясь на обед, журналисты АН «Между строк» совершают приятные маленькие открытия. Последним гастрономическим открытием на карте оценённых нами заведений стало кафе «Мариванна» на перекрёстке улиц Вязовской и Карла Маркса, куда отправились редакторы Жанна Коробейникова и Екатерина Баранова.

Кафе «Мариванна» располагается в здании музыкальной школы № 1 им. Римского-Корсакова. С советских времён в этом здании располагалась пельменная, которая с годами получила статус легендарной. Многие тагильчане помнят здешние пельмешки и выпечку. Кстати, после ребрендинга в кафе сохранилась кулинария, где можно приобрести всё те же пельмени и вареники, а ещё много вкусной выпечки и десертов.

Но вернёмся к самому кафе. Интерьер заведения оформлен в приятном европейском стиле. Здесь много залов и в каждом есть своя фишка: электрический камин или симпатичный буфет с абажуром.

В кафе приятный, уютный интерьер. Здесь чувствуешь себя как в гостях у бабушки В кафе приятный, уютный интерьер. Здесь чувствуешь себя как в гостях у бабушки В кафе приятный, уютный интерьер. Здесь чувствуешь себя как в гостях у бабушки В кафе приятный, уютный интерьер. Здесь чувствуешь себя как в гостях у бабушки В кафе приятный, уютный интерьер. Здесь чувствуешь себя как в гостях у бабушки В кафе приятный, уютный интерьерВ кафе приятный, уютный интерьер. Здесь чувствуешь себя как в гостях у бабушки . Здесь чувствуешь себя как в гостях у бабушки В кафе приятный, уютный интерьер. Здесь чувствуешь себя как в гостях у бабушки В кафе приятный, уютный интерьер. Здесь чувствуешь себя как в гостях у бабушки

В меню — блюда русской и европейской кухни и никаких роллов и пиццы, что даже радует. Также есть завтраки, попробовать которые можно в течение всего дня, и деловые обеды — их подают с 12:00 до 16:00. Меню обедов обновляется каждый день.

Екатерина Баранова решила оценить местные вареники с картошкой — легендарное для этих стен блюдо. Также она заказала куриный суп с фрикадельками и чай из меню обедов. За всё Катя отдала 262 рубля.

«Суп был очень вкусным! Наваристый бульон, идеальное количество соли, нежнейшая лапша — кажется, домашняя. Вареникам бы я поставила четвёрочку: в начинке мне не хватило соли и какой-нибудь остринки. Но в целом всё достойно. Я часто покупаю вкусности в кулинарии при этом кафе, теперь буду ещё и на обед забегать», — заключает Екатерина.

В супе наваристый куриный бульон и нежнейшая лапша. Очень вкусно! Вареники неплохие, но в начинке не хватило остринки

Жанна Коробейникова заказала из бизнес-ланча салат с шампиньонами и курой, на горячее — куриное филе с картофелем и опять не смогла пройти мимо сырников за 90 рублей.

«Салат, несмотря на скромный внешний вид, оказался свежим, сочным и вкусным. Я не ем майонез в обычной жизни, но этот был явно собственного производства и прекрасно сдружил все ингредиенты. Кульминация обеда — куриное филе с дольками картофеля. Сырная подушечка, помидор, специи и очень нежное филе — блюдо действительно заслуживает 10 из 10. Запечённые дольки картофеля тоже хороши. А вот с сырниками вышло как-то неловко: сначала их забыли включить в заказ, и мне бы принять это как знак свыше, но я решила напомнить. И зря. Не понравились: слишком приторные, а внутри липкая размазня, такая текстура мне совсем не по душе. Это единственный минус. Тем не менее точно вернусь сюда, очень достойное для Тагила кафе».

Куриное филе выше всяких похвал! Сочность, вкус, текстура — на высоте Порция сырников стоит всего 90 рублей, но к ним есть вопросы

Наша оценка заведению — 8 из 10.

P. S. Рубрика #МСнаобеде не является рекламной. Мы всегда отправляемся обедать в заведения Нижнего Тагила инкогнито и высказываем максимально субъективное мнение.