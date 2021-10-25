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МС на обеде. Очаровательное кафе «Мариванна», где чувствуешь себя как у бабушки в гостях 

25.10.2021 12:20
МС на обеде. Очаровательное кафе «Мариванна», где чувствуешь себя как у бабушки в гостях 

Иногда, отправляясь на обед, журналисты АН «Между строк» совершают приятные маленькие открытия. Последним гастрономическим открытием на карте оценённых нами заведений стало кафе «Мариванна» на перекрёстке улиц Вязовской и Карла Маркса, куда отправились редакторы Жанна Коробейникова и Екатерина Баранова. 

Кафе «Мариванна» располагается в здании музыкальной школы № 1 им. Римского-Корсакова. С советских времён в этом здании располагалась пельменная, которая с годами получила статус легендарной. Многие тагильчане помнят здешние пельмешки и выпечку. Кстати, после ребрендинга в кафе сохранилась кулинария, где можно приобрести всё те же пельмени и вареники, а ещё много вкусной выпечки и десертов. 

Но вернёмся к самому кафе. Интерьер заведения оформлен в приятном европейском стиле. Здесь много залов и в каждом есть своя фишка: электрический камин или симпатичный буфет с абажуром. 

В меню — блюда русской и европейской кухни и никаких роллов и пиццы, что даже радует. Также есть завтраки, попробовать которые можно в течение всего дня, и деловые обеды — их подают с 12:00 до 16:00. Меню обедов обновляется каждый день. 

Екатерина Баранова решила оценить местные вареники с картошкой — легендарное для этих стен блюдо. Также она заказала куриный суп с фрикадельками и чай из меню обедов. За всё Катя отдала 262 рубля. 

«Суп был очень вкусным! Наваристый бульон, идеальное количество соли, нежнейшая лапша — кажется, домашняя. Вареникам бы я поставила четвёрочку: в начинке мне не хватило соли и какой-нибудь остринки. Но в целом всё достойно. Я часто покупаю вкусности в кулинарии при этом кафе, теперь буду ещё и на обед забегать», — заключает Екатерина. 

Жанна Коробейникова заказала из бизнес-ланча салат с шампиньонами и курой, на горячее — куриное филе с картофелем и опять не смогла пройти мимо сырников за 90 рублей.

«Салат, несмотря на скромный внешний вид, оказался свежим, сочным и вкусным. Я не ем майонез в обычной жизни, но этот был явно собственного производства и прекрасно сдружил все ингредиенты. Кульминация обеда — куриное филе с дольками картофеля. Сырная подушечка, помидор, специи и очень нежное филе — блюдо действительно заслуживает 10 из 10. Запечённые дольки картофеля тоже хороши. А вот с сырниками вышло как-то неловко: сначала их забыли включить в заказ, и мне бы принять это как знак свыше, но я решила напомнить. И зря. Не понравились: слишком приторные, а внутри липкая размазня, такая текстура мне совсем не по душе. Это единственный минус. Тем не менее точно вернусь сюда, очень достойное для Тагила кафе». 

Наша оценка заведению — 8 из 10. 

P. S. Рубрика #МСнаобеде не является рекламной. Мы всегда отправляемся обедать в заведения Нижнего Тагила инкогнито и высказываем максимально субъективное мнение.

 

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