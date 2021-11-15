МС на обеде. Не самый полезный обед и самая быстрая доставка от Burger King

В Нижнем Тагиле невозможно найти человека, который бы не слышал о ресторанах сети быстрого питания Burger King. В новом выпуске нашей вкусной рубрики #MCнаобеде мы расскажем о самой быстрой доставке в городе. По традиции напоминаем, что гастрономические приключения редакции никогда не были рекламой: мы всегда отправляемся обедать инкогнито и высказываем субъективное мнение о блюдах, которые пробуем.

Редактор Павел Булатов считает Burger King одним из самых лучших фастфудов. Обед из «Лонг чизбургера», картошки-фри и молочного ванильного коктейля обошёлся ему в 487 рублей.

«Разнообразное меню и приемлемые (не дешёвые, но и не космические) цены выгодно смотрятся на фоне прямых конкурентов. Всегда к основному блюду беру там картофель-фри и молочный ванильный коктейль — и всегда без претензий. В этот раз мой выбор пал на “Лонг чизбургер”. Пробовал его не впервые, поэтому всё оказалось ожидаемо вкусно. Каждый день обедать в “БК”, наверно, не стоит, но иногда хочется классического фастфуда. Ещё радует пунктуальная доставка и адекватные курьеры», — говорит Павел.

Контент-менеджер Данил знаком с меню Burger King, но вот доставкой воспользовался впервые. Он заказал картошку фри, «Цезарь кинг» и Pepsi.

«Еда мне понравилась, довольно сытно и вкусно. Обед обошёлся в 282 рубля, что тоже приятно», — рассказал Данил.

Журналист Екатерина Кукина, которая год назад решила стать вегетарианкой, нашла в обширном меню блюда и для себя. Катя заказала ролл с креветкой и деревенский картофель, обед обошёлся ей в 315 рублей.

«В Burger King я никогда ранее не ела, считала, что вегетарианцам там делать нечего. Но оказалось, что несколько блюд без курицы и мяса там всё-таки есть, их я и заказала. Шримп-ролл меня разочаровал. Очень маленькая порция для такой цены, соус был отвратительным. Но отмечу, что креветок повара не пожалели. Картошка была, наоборот, вкусной, мягкой и тёплой. Её я съела с удовольствием», — делится гастрономическими впечатлениями Екатерина.

Журналист Артём Тимашев в этот раз не стал придумывать ничего нового и взял то, что заказывает постоянно, — бургер «Беконайзер» за 339 рублей.

«Заказываю тут уже не впервые. Заказы всегда делаю через удобное мобильное приложение. За каждую покупку и выполненные “челленджи” получаю баллы, которые можно потратить в следующий раз. Пока это заведение ни разу меня не подводило, всегда всё было вкусным и доставлялось вовремя. Считаю, что фастфудом можно питаться, но не стоит им злоупотреблять», — заключает Артём.

Оценка заведению от редакции — 8 из 10.