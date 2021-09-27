МС на обеде. Не четырёхзвёздочный бизнес-ланч единственного четырёхзвёздочного отеля Нижнего Тагила

Наверное, не найдётся тагильчанина, который не знает о существовании четырёхзвёздочного отеля Demidov Plaza на берегу Тагильского пруда. Но вот многие ли знают, что в пафосном отеле можно ещё и перекусить в баре и в довольно милом ресторанчике с неплохим видом на пруд? Редакторы АН «Между строк» Жанна Коробейникова и Екатерина Баранова в новом выпуске самой вкусной рубрики отправились на разведку, пожалуй, в самое нераспиаренное заведение нашего города.

В скобках в очередной раз напомним, что рубрика #МСнаобеде не является рекламной. Мы всегда приходим в заведения исключительно за свой счёт и высказываем максимально субъективное мнение.

Ресторан Demidov Plaza находится на цокольном этаже здания. Обходим ресепшен слева и спускаемся вниз по широкой лестнице. Сразу за гардеробом — вход в ресторан. Помещение уютное, с панорамными окнами и ненавязчивым интерьером.

А вот удобно расположиться в больших и глубоких креслах за высоким столом будет непросто. Если ваш рост меньше 170 сантиметров, готовьтесь подложить под попу подушку.

Меню бизнес-ланча довольно разнообразное. На выбор гостям предлагают три салата, три супа и три горячих блюда. Полноценный обед обойдётся в 370 рублей, но количество блюд можно варьировать, и цена при этом будет меняться. Обслуживание ненавязчивое, но и не слишком медленное. В положенный по ТК часовой обеденный перерыв точно уложитесь.

Жанна заказала себе салат «Ташкентский» из помидоров, харчо и куриное филе по-грузински с булгуром. Но сразу что-то пошло не так. Салат — это просто нарезанный помидор, даже полпомидора, с полукольцами лука. И кисло-сладкий соус «Наршараб» ситуацию вообще не спас. Пресно. Начинать обед с этого «салата» было откровенно невкусно.



Салат «Ташкентский» с кисло-сладким соусом «Наршараб» — это, по сути, просто нарезанный помидор. По вкусу тоже просто нарезанный помидор



Но когда настала очередь супа, ситуация в корне изменилась. Харчо очень вкусное, суп приготовлен по классическому рецепту, наваристый. Овощи, мясо, рис, зелень — всё между собой дружит, всего по-честному в достатке. Кульминацией обеда было куриное филе по-грузински.

«Благодаря нежному куриному филе по-грузински я почти забыла о совершенно невкусном начале обеда, прошла обида на злосчастную помидорку. Нежное мясо с шампиньонами и булгуром прекрасно запеклось в чугунном горшочке, вышло сочное блюдо. И вот здесь тот же кисло-сладкий соус “Наршараб” был кстати и подчёркивал вкус. С удовольствием бы съела вновь этот блюдо. Наверное, вернусь сюда, если забуду о помидорке», — поделилась Жанна.

Харчо и куриное филе по-грузински в Demidov Plaza хороши, повар явно знает в них толк Харчо и куриное филе по-грузински в Demidov Plaza хороши, повар явно знает в них толк Харчо и куриное филе по-грузински в Demidov Plaza хороши, повар явно знает в них толк

Екатерина тоже не стала скупиться на главном приёме пищи дня и взяла себе три блюда: салат из свёклы с орехами и черносливом, тыквенный крем-суп и пасту с красной рыбой в сливочном соусе. Звучит неплохо, но только одно из трёх блюд пришлось Катерине по душе.



Очень странный салат: много-много варёной свёклы, немножко орешков и какая-то невнятная заправка. Есть можно, но удовольствия при этом минимум



«Салат салатом назвать сложно — просто варёная свёкла с парой орешков и невнятной заправкой. Тыквенный суп тоже не впечатлил — не хватило специй, зелени и сыра, — сетует Екатерина. — Паста оказалась съедобной, сливочный соус приятный, сами макароны сварены как надо. А вот кусочки рыбки пришлось разглядывать под лупой. Про здешний бизнес-ланч скажу так: есть можно, но такую немаленькую для нашего города цену платить просто жалко. В следующий раз выберу другое заведения для обеда».

Паста съедобная, сливочный соус приятный. Но вот кусочки рыбки пришлось разглядывать под лупой

Наш вывод: сходить на обед в ресторан отеля на берегу пруда для разнообразия можно. Но будьте готовы к тому, что блюда вас не удивят: точно такие же бизнес-ланчи можно найти в других городских кафе, но при этом расстаться с меньшей суммой.

Наша оценка заведению — 6 из 10.