МС на обеде. Назад в 90-е, или Четыре странности пиццерии «Демидов дворик»

Куда только не заносило редакцию в поисках пропитания. В этот раз наши сотрудники случайно оказались в очень странном кафе-пиццерии под названием «Демидов дворик». А почему странном — узнаете из нашего материала. В скобках добавим, что эта рубрика не является рекламой, мы всегда отправляемся обедать инкогнито и высказываем максимально субъективное мнение.

Странность первая: расположение

Попасть в это заведение общепита можно только случайно или точно зная его координаты. Вход в пиццерию расположен во внутреннем дворе Нижнетагильского музея-заповедника «Горнозаводской Урал». Если вам необходимо попасть в кафе, нужно обходить всё здание и искать крыльцо со стороны плотины. Яркая вывеска в малахитовых тонах как бы указывает на принадлежность кафе к петровской эпохе, но на самом деле пиццерия является самым настоящим образцом «лихих 90-х».

«По первому впечатлению кажется, что эта пиццерия не пользуется большой популярностью, так как находится на задворках музея. Когда мы туда зашли, внутри никого из посетителей не было, а свет вообще был выключен. Я подумал, что заведение сегодня не работает. Тем не менее пицца показалась мне вкусной и сытной, надеюсь, не из-за того, что я был голоден. В целом хорошо», — делится своими впечатлениями журналист Артём Тимашев.

Странность вторая: заказывать можно чётное число кусков одного вида пиццы

Заказы здесь принимают как минимум на два куска одного вида пиццы, хотя в прайсе указана цена за один. Официантка, она же кассир, объяснила это тем, что блюда готовятся только определённого размера (на две и четыре порции), а по одному кусочку продавать невыгодно.

«“Демидов дворик” не обладает богатым меню. Если ты хочешь есть, то на выбор здесь только пицца. При этом в меню стоит цена за один слайс, но меньше двух заказывать нельзя. И это сбивает с толку. Почему в меню сразу не указана двойная порция с двойным весом и соответствующей ценой? Странно. Пицца американского типа: толстая, сочная. Кто любит именно такую, останется доволен. Морс тоже был вкусный. Хотя такой минималистичный ассортимент крайне странен. Обычно пиццерии предлагают салаты, супы и другие дополнительные закуски. Даже рядовые забегаловки имеют раз в 10 больше позиций», — делится контент-менеджер Денис Анисимов.

Странность третья: отсутствие безналичной оплаты

Вроде бы на дворе 2021 год, но в пиццерии «Демидов дворик» всё ещё царят 90-е. Делая заказ, наши мужчины столкнулись с неожиданной проблемой — расплатиться здесь можно только наличными (на момент нашего посещения. — Прим. ред.).

«Самое странное, с чем тут столкнулся, так это отсутствие терминала. Заказ невозможно было оплатить банковской картой. Пицца вкусная, как и соус, обслуживание терпимое, маленький выбор напитков и сопутствующих товаров, отсутствуют салаты. Скорее всего, я не вернусь в это заведение», — говорит дизайнер Владимир Серов.

Странность четвёртая: финансовая

Кафе открылось в далёком 2013 году и поначалу было очень даже неплохим. Хозяином являлся известный тагильский предприниматель Лев Мордвов. Но за восемь лет ситуация кардинально изменилась, и сейчас у некогда топового бизнесмена финансовые дела идут крайне неважно.

«По первым ощущениям показалось, что это такое кафе “для своих”, где можно спокойно посидеть, попить кофе, поговорить с партнёрами о делах, не опасаясь чужих ушей, — прямо как в бандитских фильмах. Не хватает только припаркованных рядом 600-х мерседесов. И персонал тут такой: видно, что “прожжённый”. Странно, как они ещё не закрылись с таким сервисом», — рассуждает редактор Павел Булатов.

Тем не менее пиццерия и кафе продолжают работать, хотя рейтинг обоих заведений на сервисе 2ГИС не превышает 2 звёзд из 5. Наша оценка заведению — 4 из 10 баллов.